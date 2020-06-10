Danone решила отказаться от рекламной кампании с участием актера Пореченкова

Французская компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова. Об этом в среду, 10 июня, заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур. Участие российского актера в рекламном ролике российского подразделения Danone вызвало волну критики в Украине.

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«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита», — написал посол в своем твиттере по-украински и по-французски.

De bonnes nouvelles. Je viens de recevoir un appel du Secrétaire général de @Danone @MathiasVicherat. La société française met fin à la campagne publicitaire avec un comédien🇷🇺 de la réputation odieuse Porechenkov. Une réaction rapide et responsable. Et l’appétit revient 😉 pic.twitter.com/BZbBRHfQ5Z — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Рекламный ролик с актером Михаилом Пореченковым, который рекламирует продукцию российского подразделения компании Danone появился еще в апреле 2020 года. В начале июня он привлек внимание украинских интернет-пользователей, которые обвинили французскую компанию в отсутствии этических принципов.

В Украине Михаил Пореченков объявлен в розыск по обвинению в терроризме. Причиной стала видеозапись, на которой актер в каске с надписью «Пресса» в октябре 2014 года стрелял из пулемета в аэропорту Донецка по позициям Вооруженных сил Украины.

С критикой рекламной политики Danone выступило и украинское посольство в Париже. «Danone-Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт», — говорилось в сообщении в социальной сети.

Украинский офис Danone заявил, что не может влиять на рекламную политику компании в других странах. «Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве», — говорилось в заявлении Danone-Украина.

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