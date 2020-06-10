Перейти к основному контенту
#Беларусь
# Подкаст RFI
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Danone решила отказаться от рекламной кампании с участием актера Пореченкова

Опубликовано: Отредактировано:

Михаил Пореченков в аэропорту Донецка и в рекламе Danone
Михаил Пореченков в аэропорту Донецка и в рекламе Danone © twitter.com/Shamshur_O
RFI

Французская компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова. Об этом в среду, 10 июня, заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур. Участие российского актера в рекламном ролике российского подразделения Danone вызвало волну критики в Украине.

Реклама

«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита», — написал посол в своем твиттере по-украински и по-французски.

Рекламный ролик с актером Михаилом Пореченковым, который рекламирует продукцию российского подразделения компании Danone появился еще в апреле 2020 года. В начале июня он привлек внимание украинских интернет-пользователей, которые обвинили французскую компанию в отсутствии этических принципов.

В Украине Михаил Пореченков объявлен в розыск по обвинению в терроризме. Причиной стала видеозапись, на которой актер в каске с надписью «Пресса» в октябре 2014 года стрелял из пулемета в аэропорту Донецка по позициям Вооруженных сил Украины.

С критикой рекламной политики Danone выступило и украинское посольство в Париже. «Danone-Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт», — говорилось в сообщении в социальной сети.

Украинский офис Danone заявил, что не может влиять на рекламную политику компании в других странах. «Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве», — говорилось в заявлении Danone-Украина.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.