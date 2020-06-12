Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО

Украина стала участником Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), сообщается в пятницу, 12 июня, на сайте Североатлантического альянса.

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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что решение «признает значительный вклад Украины в миссии НАТО». Отмечается в частности, что Украина как партнер НАТО предоставила войска для операций в Афганистане и Косове, а также для Сил быстрого реагирования и учений.

Отмечается, что новый статус дает Украине расширенный доступ к программам и учениям НАТО и более широкому обмену информацией. Однако подчеркивается, что статус партнера с расширенными возможностями «не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО».

Ранее статус партнера с расширенными возможностями в НАТО получили пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Каждая из этих стран имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на вопросах взаимного интереса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров по Организации Северо-Атлантического договора за это решение. «Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе», — написал он у себя в твиттере.

«Интерфакс-Украина» напоминает, что Украина подала заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО в январе 2020 года по поручению президента Владимира Зеленского.

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