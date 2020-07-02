Le Monde о деле Порошенко и риске злоупотребления правосудием в Украине

В среду, 1 июля, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Петру Порошенко до 8 июля. Экс-президента Украины обвиняют в превышении полномочий при назначении замглавы разведки. Французская газета Le Monde написала о судебном слушании, превратившемся в «политический митинг».

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Даже не ничья

«Украина: опасения в злоупотреблении правосудием». Под таким заголовком газета Le Monde публикует материал о слушаниях по первому из более чем двадцати дел, в расследовании которых фигурирует имя Петра Порошенко. 1 июля экс-президент Украины явился в Печерский районный суд в черных перчатках и маске, в сопровождении тысячи сторонников, которые устроили у здания митинг. Участники требовали закрыть дела против Порошенко, которые сам экс-президент назвал «местью маленьких, закомплексованных и не любящих Украину людей».

Le Monde отмечает, что проигравший на последних выборах Владимиру Зеленскому пятый президент Украины, олигарх и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко является главной в стране оппозиционной фигурой. Forbes оценивает его состояние в 1,2 млрд евро. Французская газета указывает на крайнюю непопулярность Петра Порошенко, замешанного в различных «мутных делах». Впрочем, те дела, по которым его сейчас обвиняют, даже антикоррупционные НКО называют необоснованными и абсурдными. В частности экс-главу Украины подозревают в нанесении ущерба интересам государства во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

Международные наблюдатели обеспокоены возможностью политической вендетты в Украине. Le Monde напоминает заявление американского посла в Киеве. «Судебная система не может быть использована для сведения политических счетов», — говорится в сообщении посольства США в твиттере от 18 июня. Глава Европейской народной партии Дональд Туск также выразил крайнюю обеспокоенность в связи с делом Петра Порошенко: «судебные обвинения не должны походить на политическое преследование».

«Многие люди, которые голосовали за Зеленского и, следовательно, против Порошенко в 2019 году, подозревают Порошенко в коррупции и злоупотреблении властью. Эти люди требуют уголовного наказания экс-президента. Команда Зеленского это осознает», — цитирует Le Monde политолога Владимира Фесенко.

Французская газета обращает внимание на падение популярности действующего президента. За месяц его поддержка упала с 45 до 38%. Аналитики предполагают, что в отсутствие ощутимых результатов действующая власть хочет поднять свою популярность за счет судебных дел против экс-президента.

«Мы обещали гражданам победу над коррупцией, а сейчас — даже не ничья», — напоминает Le Monde выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде в марте этого года.

Издание отмечает, что изначально в команду президента Украины вошли люди из гражданского общества, но со временем он окружил себя более опытными и, на его взгляд, эффективными специалистами. Однако тем самым Владимир Зеленский вызвал опасения, что к власти могут вернуться те, кто действует в интересах олигархических кланов.

Ни видения, ни убеждений

Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк полагает, что с заменой генпрокурора Владимир Зеленский «попал в огромную ловушку». Он назначил вместо Руслана Рябошапки Ирину Венедиктову, потому что она «спешила взяться за дело Порошенко, не думая о соблюдении надлежащих законных процедур».

Хотя в прошлогоднем телефонном разговоре с Дональдом Трампом президент Украины назвал Рябошапку «стопроцентно своим человеком», однако антикоррупционные активисты видели в этом бывшем сотруднике Transparency International подходящую фигуру для реформирования системы правосудия, пораженной коррупцией. Le Monde напоминает, что за последние несколько месяцев генеральный прокурор подал в парламент представления о лишении неприкосновенности ряда должностных лиц, подозреваемых в незаконном обогащении.

Опасения антикоррупционных активистов возросли после того, как 22 июня в Верховную Раду был подан законопроект реформы судебной системы, который предусматривает расширение полномочий Высшего совета правосудия, ответственного за назначение и отстранение судей. Эту инстанцию подозревают в сокрытии коррупционных схем и саботаже предыдущих попыток реформ.

«У Владимира Зеленского, вероятно, нет плохих намерений, но у него нет ни видения, ни убеждений», — цитирует французская газета Михаила Жернакова, главу фонда DEJURE, созданного для продвижения принципа верховенства закона и для содействия реформе судебной системы в Украине. После недолгого консультирования президента эту НКО в администрации больше не слушают.

В завершении статьи французская газета сообщает о новом громком событии: вечером 1 июля стало известно об отставке главы Центрального банка Украины Якова Смолия. Уважаемый в деловых кругах, а также западными партнерами чиновник пожаловался на «систематическое политическое давление», которое «делает невозможным эффективное выполнение» возложенных на него обязанностей.

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