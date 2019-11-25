Во Франции объявили 40 «шоковых» мер борьбы с насилием над женщинами

В понедельник, 25 ноября, французский премьер-министр Эдуар Филипп представил план борьбы с насилием в отношении женщин, состоящий из 40 «шоковых» мер. Премьер подвел итоги работы специальной конференции, разработавшей предложения по борьбе с домашним насилием, от которого женщина погибает во Франции каждые три дня. В плане правительства — реформа законодательства, новые уголовные статьи для насильников, усиление полномочий и методов работы полиции, а также защиты и помощи жертвам.

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Системный «удар» по вопиющей общественной проблеме правительство Франции решило нанести в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, установленный ООН 25 ноября.

Премьер-министр Эдуар Филипп выступил со специальным заявлением, в котором обобщил арсенал новых мер борьбы с сексизмом, сексуальным и домашним насилием. Для разработки предложений в начале сентября власти созвали специальную конференцию: за три месяца эксперты, представители НКО и государства подготовили список из 60 мер. 25 ноября Эдуар Филипп сообщил, какие из них правительство намерено воплотить в жизнь. Премьер также подтвердил свои решения , объявленные еще 3 сентября, на открытии общенациональной конференции.

Представляя план правительства, Филипп признал «коллективный провал» в решении проблемы домашнего насилия, заявив о необходимости положить конец «недостаткам и сбоям» в работе системы, которые «до сих пор мы не хотели признавать». Объявленные меры премьер-министр назвал «шоковыми».

По данным МВД, ежегодно 213 тысяч совершеннолетних женщин во Франции становятся жертвами побоев и/или сексуального насилия со стороны нынешних или бывших спутников жизни (1% от всех женщин в возрасте от 18 до 75 лет). 121 женщина погибла от домашнего насилия в 2018 году (данные МВД). С начала 2019 года AFP насчитало 117 подобных убийств. Движение Nous toutes («Мы все» — в женском роде) говорит о 137 погибших женщинах. В минувшую субботу во Франции прошли массовые демонстрации против насилия над женщинами. В парижском шествии приняли участие не менее 49 000 человек.

Итоговый план правительства включает в себя реформу законодательства (уголовного и гражданского), повышение эффективности работы полиции и прокуратуры, усиление защиты жертв насилия, а также профилактическую работу с уличенными в домашних издевательствах. Некоторые меры уже проходят утверждение в парламенте. Новые поправки в Уголовный и Гражданский кодекс поступят на рассмотрение депутатов в январе.

Поправки в УК: психологическое насилие и самоубийство

Премьер пообещал ликвидировать пробел в уголовном законодательстве о наказании за психологическое (моральное) преследование в тех случаях, когда травля приводит к самоубийству или попытке свести счеты с жизнью. С 2010 года преследование супруга или партнера в семье или паре, наносящее ущерб здоровью, наказывается во Франции сроком заключения от 3 до 5 лет (ст. 222-33-2-1 УК). Самоубийство жертвы психологического насилия (или попытка самоубийства) станет отягчающим обстоятельством для наказания — со сроком заключения до 20 лет. По оценке группы экспертов-психологов Psytel, в 2018 году во Франции 217 женщин совершили суицид из-за насилия в семье.

«За психологическим насилием часто следует насилие физическое», — отметил Эдуар Филипп, пообещав внести в законодательстве новое, отягчающее вину, понятие психологического «влияния» в отношениях, в которых один супруг силой подчиняет себе другого.

Врачебная тайна: изменение строгих правил

Медикам предложено предоставить право — в исключительных случаях — отступать от священного принципа врачебной тайны, чтобы сообщать полиции о фактах семейного насилия, угрожающих жизни и здоровью пациента. Даже без его согласия. Правительство в итоге решилось поддержать это предложение, которое станет настоящей головоломкой для юристов и законодателей. «Мы обязаны, если это поможет спасти жизни, дать медикам возможность нарушать врачебную тайну в случаях абсолютной экстренной необходимости, когда существует риск нового применения насилия», — заявил 25 ноября премьер Филипп.

Подтверждена также объявленная ранее новая процедура, которая позволит жертвам домашнего насилия подать жалобу в полицию прямо в больнице, при обращении с травмами от побоев.

Полиция против домашнего насилия

План правительства включает набор мер по повышению эффективности работы правоохранителей.

- Полиция и жандармерия уже получили специальный протокол, по которому они обязаны отныне работать с теми, кто обращается к ним с жалобами на насилие в семье. Речь идет об опроснике из 23 пунктов, который позволит оценить степень угрозы в каждом конкретном случае. Полиция сможет взять ситуацию под наблюдение, даже если женщина, обратившаяся в комиссариат, отказывается писать официальное заявление. О подготовке спецпротокола было объявлено еще в сентябре, МВД представило его в конце прошлой недели.

- В МВД увеличат штат социальных работников, которые вместе с полицейскими ведут прием женщин, ставших жертвами домашнего насилия. Число таких специалистов за год увеличится с 270 до 350 человек

- У владельцев огнестрельного оружия, на которых поступила жалоба по фактам домашнего насилия, арсенал будет немедленно конфискован, — сообщил премьер-министр.

- Для стражей порядка предусмотрены программы обучения работе с жертвами домашнего насилия.

Горячая линия станет круглосуточной

Специальный телефонный номер 3919 для женщин, ставших жертвами насилия, будет работать во Франции круглосуточно, объявил премьер-министр. До сих пор линия доступна лишь с 9 до 22 часов в будние дни и с 9 до 18 часов в выходные и по праздникам. С начала осени число звонков выросло со 150 до 600 в день, отметил Эдуар Филипп.

Профилактика рецидива

Во Франции начнут целенаправленно работать с теми, кто был уличен в домашнем насилии. Власти отмечают, что до сих пор такая систематическая работа не велась и не была частью государственной политики. В каждом регионе страны вскоре появится по два специализированных центра, в которых специалисты-психологи возьмут под наблюдение насильников. Регулярная работа с ними позволит снизить риск рецидива, надеется правительство, которое возьмет на себя 50% финансирования новых центров.

Защита детей и родительские права

Французский премьер пообещал изменение законодательства и судебных процедур в вопросе родительских прав. Речь идет об автоматической приостановке этих прав для тех, кто обвиняется в убийстве супруги и находится под следствием. Судья также сможет ограничивать родительские права обвиняемых или осужденных за домашнее насилие.

Ликвидация «юридического абсурда»

Эдуар Филипп пообещал ликвидировать в законодательстве «юридически абсурдные» нормы, которые обязывают совершеннолетних детей содержать отца, осужденного за убийство матери. Сейчас на детей, оказавшихся в такой ситуации, распространяется общая норма закона об обязанностях детей перед родителями, потерявшими средства к существованию.

Электронные браслеты, тревожные кнопки и охранные ордера

Частью плана, объявленного 25 ноября, стал и законопроект , который с середины октября проходит утверждение в парламенте по ускоренной процедуре. Депутаты внесли его, не дожидаясь выводов предложений национальной конференции по проблеме борьбы с насилием в отношении женщин.

Главные меры законопроекта:

- Систематическое применение во Франции электронных браслетов для уличенных в домашнем насилии (он позволяет контролировать выполнение судебного решения, которое запрещает насильнику приближаться к жертве на определенное расстояние; сигнал о нарушении запрета поступает в полицию).

- Ускорение процедуры выдачи судом охранного ордера жертве домашнего насилия — с нынешних 40 до 6 дней. Ордер обеспечивает безопасность жертвам на период судебного разбирательства или следствия. Судья решает вопросы, касающиеся детей и места жительства супругов.

- Систематическое применение специальных устройств экстренной связи с полицией, которое пострадавшие от домашнего насилия получают по решению суда.