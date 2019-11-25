LVMH договорился о покупке американского ювелирного бренда Tiffany & Co.

Компания Tiffany была основана в 1837 году, первый ее магазин открылся на Манхэттене

Французский конгломерат, объединяющий производителей предметов роскоши, LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) договорился о покупке американской ювелирной компании Tiffany & Co. Сумма сделки составила 14,7 миллиардов евро (16,2 миллиарда долларов). Об этом говорится в совместном коммюнике двух компаний, опубликованном 25 ноября.

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Благодаря этой крупнейшей в своей истории сделке LVMH рассчитывает усилить позиции в Соединенных Штатах и в целом на рынке ювелирных изделий. «Легендарная американская марка становится немного французской», — отметил в интервью AFP президент группы компаний LVMH, один из богатейших людей на планете Бернар Арно.

Tiffany & Co. стала 76-й компанией, вошедшей в состав LVMH, наряду с такими домами как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Marc Jacobs, Сhaumet, Bulgari и другими. Стоимость акций LVMH утром 25 ноября поднялась на 2,09% на Парижской бирже.

В пресс-релизе говорится, что LVMH заплатит 135 долларов за акцию Tiffany. Изначально предлагалась цена в 120 долларов. Сделку планируется закрыть к середине 2020 года.

Французский конгломерат собирается инвестировать в магазины, в коммуникацию и в новые гаммы ювелирных изделий Tiffany, как и в случае с Bulgari, отметил Бернар Арно. По его словам, у Tiffany не только богатая история, но и прекрасный потенциал для развития. Бернар Арно добавил, что в Париже пока не рассматривают вопрос о перестановках в совете директоров Tiffany и имеют с его членами прекрасные отношения.

Единственный сектор рынка предметов роскоши, где LVMH не является лидером, — это как раз ювелирные изделия, отмечает AFP. Главный конкурент французов в этом сегменте — швейцарский холдинг Richemont, владеющий марками Cartier и Van Cleef & Arpels.

«Ювелирный сектор развивается, как и высокая мода, парадоксальным образом в мире, где существует ряд экономических проблем. Но самые качественные изделия, сделанные вручную, привлекают все больше и больше клиентов», — говорит Бернар Арно.

Председатель совета директоров Tiffany Роджер Н. Фарах в свою очередь заявил, что в компании пришли к выводу, что сделка с LVMH открывает многообещающие перспективы.

Компания Tiffany была основана в 1837 году, первый ее магазин открылся на Манхэттене. Здесь проходили съемки фильма «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн.