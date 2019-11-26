В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

Тринадцать французских военных, участвовавших в операции «Бархан» в Мали, погибли в результате столкновения двух вертолетов. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Елисейском дворце.

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Отмечается, что авиакатастрофа произошла в понедельник недалеко от границ с Буркина-Фасо и Нигером, в ходе операции против джихадистов. Источники AFP в министерстве обороны сообщили, что столкнулись ударный вертолет Tigre и многоцелевой вертолет Cougar. В Генштабе французской армии сообщили, что, вероятнее всего, вертолеты столкнулись на низкой высоте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родственникам погибших французских военных, а также выразил поддержку французским военнослужащим, которые сражаются с исламистами в Мали. Президент подчеркнул храбрость военных, «погибших за Францию».

В рамках операции «Бархан» в Мали сейчас находятся четыре с половиной тысячи французских военных. В этом регионе с 2013 года, когда началась операция «Сервал», погибли более 40 французских военнослужащих.