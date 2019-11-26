Семейное насилие во Франции: 30 лет борьбы

Сегодня во Франции проблеме насилия над женщинами СМИ уделяют все больше и больше внимания. Это повышенное внимание — результат усилий, благодаря которым за последние тридцать лет удалось добиться продвижения вперед на пути решения острой проблемы домашнего насилия. France 24 и RFI восстановили историю вопроса.

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1989 год: первая национальная информационная кампания

Долгое время во Франции мало кто уделял внимание семейному насилию. Лишь в 1989 году была проведена первая общенациональная информационная кампания по этой проблеме. В 1992 году была запущена горячая телефонная линия для женщин, подвергающихся семейному насилию (Violences conjugales – Femmes Info Services).

1990: правосудие признало изнасилование в браке

Впервые Кассационный суд Франции признал факт изнасилования в отношениях между супругами. В 1994 году в Уголовном кодексе появилось особое определение насилия в семье с ужесточением наказаний. Через десять лет принцип лишения супруга-насильника права проживать в семейном жилье был закреплен законом. В дальнейшем эти меры были усилены.

2004: первый план борьбы

В этом году правительство представило первый межминистерский план по борьбе с насилием над женщинами (2005-2007). Затем были объявлены еще четыре трехлетних общенациональных плана (последний — на период 2017-2019 гг.).

2006: наказания за домашнее насилие ужесточаются

В законе ужесточены наказания за применение насилия супругом, сожителем или партнером в случае «гражданского партнерства». Изнасилование в браке закреплено законом и подвергается более суровому наказанию — до 20 лет заключения (при «стандартном» сроке — 15 лет).

2007: телефонный номер «горячей линии» 3919

Этот национальный номер позволяет женщинам, ставшим жертвами домашнего (семейного) насилия получить консультацию психолога и информацию о необходимых дальнейших действиях. С 2014 года бесплатный номер (3919) принимает звонки не только от жертв насилия в семье, но и от женщин, которые подверглись любым формам насилия (сексуальные домогательства, насильственный брак и др.).

2010: судебный охранный ордер

Этот ордер, выдаваемый судьей по семейным делам, запрещает насильнику входить в контакт со своей жертвой в течение максимум четырех месяцев. А с 2014 года — шесть месяцев. Число судебных постановлений по защите жертв насилия остается во Франции весьма скромным: по данным министерства юстиции, в 2018 году выдано всего 3332 ордера. Для сравнения — в Испании за тот же период выдано 39 176 охранных ордеров. Испания считается передовой страной в борьбе с семейным насилием.

Законом 2010 года во Франции установлен Национальный день против насилия над женщинами. Он отмечается ежегодно 25 ноября, в тот же день, что и установленный ООН Международный день борьбы против насилия в отношении женщин.

В 2014 году законом введено использование специальных телефонных устройств, «тревожной кнопки», с помощью которой жертва домашнего насилия — в случае угрозы — может немедленно вызвать полицию. Однако пока это средство используется нечасто: по данным Минюста, сейчас выдано всего 683 устройства из более чем 1000, имеющихся в наличии.

2017: равенство женщин и мужчин — «главное дело президентской пятилетки»

Начиная с октября 2017 года, благодаря движению #MeToo жертвы сексизма и сексуального насилия заговорили. 25 ноября Эмманюэль Макрон объявил о том, что равенство между женщинами и мужчинами становится «главным делом президентской пятилетки».

2019: электронный браслет

Акты фемицида все чаще оказываются в центре внимания СМИ (по данным МВД Франции, 121 женщина была убита нынешним или бывшим спутником жизни в 2018 году). Подобные случаи становятся все чаще известными благодаря СМИ. 3 сентября 2019 года правительство созвало специальную конференцию по семейному насилию, которая продлилась до 25 ноября и выработала 60 рекомендаций о мерах борьбы с общественным злом.

Правительство тогда же объявило аудит процедур и нарушений при приеме жалоб от жертв домашнего насилия в комиссариатах полиции и жандармериях.

Национальное собрание, а затем и Сенат в октябре и ноябре одобрили предложенный партией «Республиканцы» и поддержанный правительством законопроект об использовании электронного браслета, который позволяет контролировать исполнение насильником судебного запрета приближаться к жертве.