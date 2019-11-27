Французские фермеры осадили Париж на тракторах

В среду, 27 ноября, аграрии Франции провели масштабные акции в столице и других крупных городах, чтобы напомнить властям о своем бедственном положении и многочисленных проблемах. С утра более 1 000 тракторов заблокировали движение на подъездах к Парижу. Местом сбора недовольные фермеры назначили фешенебельную авеню Фош, вблизи Елисейских полей.

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К акциям в Париже, Лионе и Тулузе фермеров призвал ведущий профсоюз французских сельхозработников FNSEA и профсоюз Jeunes Agriculteurs (молодые аграрии). В Париж из ближайших регионов фермеры прибыли на более чем тысяче тракторов, которые с утра осложнили движение в столичном регионе, где образовались пробки общей протяженностью 340 километров.

Фермеры решили вновь напомнить властям о своем зачастую бедственном положении после масштабных акций недовольства 8 и 22 октября. Акцию 27 ноября приурочили к началу ежегодных переговоров между переработчиками сельхозпродукции и торговыми сетями о закупочных ценах на ближайший год.

В начале 2019 года во Франции вступил в силу новый закон, который, по замыслу правительства, должен изменить систему формирования закупочных цен на сельхозпродукцию. Цель закона — обеспечить достойный доход фермерам, которые зачастую вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости. Профсоюз FNSEA отмечает, что пока аграрии не почувствовали улучшений от реформы.

По данным Национального института статистики Insee, в 2017 году 20% фермерских хозяйств Франции задекларировали нулевой доход. Участник парижской акции из департамента Марна в интервью France-Presse рассказал, что в его регионе треть фермеров имеют нулевую доходность, либо убыточны и живут в кредит. По его словам, в прошлом году доходы сократились на 75% по сравнению со средним доходом в период 2010-2014 годов.

Митинг фермеров на авеню Фош в Париже 27/11/2019 REUTERS/Charles Platiau

Фермеры также недовольны соглашениями о свободной торговле, которые Европейский союз заключил с Канадой и странами Латинской Америки. Аграрии опасаются ценового демпинга.

Среди причин недовольства — запрет во Франции на использование с 2021 года глифосата, самого распространенного гербицида, умножающиеся запреты местных властей на применение пестицидов вблизи населенных пунктов.