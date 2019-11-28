В Страсбурге двух чеченцев задержали по подозрению в «оправдании терроризма»

Двух выходцев из Чечни задержали 27 ноября, на рождественской ярмарке в Страсбурге

Двух выходцев из Чечни задержали в среду, 27 ноября, на рождественской ярмарке в Страсбурге в то время, как они делали селфи перед Страсбургским собором. Их поместили под стражу по подозрению в «оправдании терроризма», сообщает агентство AFP со ссылкой на полицейский источник.

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Как отмечает AFP, патрулировавшие ярмарку сотрудники полиции заметили, что двое мужчин делали селфи с поднятым вверх указательным пальцем — символом «присяги на верность группировке ИГ».

Как сообщает страсбургское издание DNA, задержанным около 20 лет. Один из них, возможно, является просителем убежища. Источник в полиции рассказал AFP, что один из задержанных живет в Страсбурге, а второй — за пределами Эльзаса.

Задержанных поместили под стражу по подозрению в «оправдании терроризма». Сейчас следователи устанавливают, имеют ли они причастность к исламистским кругам.

В генеральном консульстве России в Страсбурге РБК сообщили, что официального уведомления от местных властей о задержании в центре города не поступало.

11 декабря прошлого года 29-летний Шериф Шекатт устроил теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге, куда ежегодно приезжают тысячи людей из разных стран. В результате нападения были убиты пять человек, 13 получили ранения.

До нападения Шекатт 27 раз привлекался к уголовной ответственности и фигурировал в списках подозреваемых в исламистской радикализации. Он скрылся с места преступления и был застрелен полицией через два дня после нападения.

В этом году рождественская ярмарка в столице Эльзаса открылась 22 ноября. Городские власти приняли беспрецедентные меры безопасности.