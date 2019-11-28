Прокуратура запросила 10 месяцев условно для Люка Бессона

10 месяцев условно потребовал прокурор парижского пригорода Бобиньи для режиссера Люка Бессона за увольнение ассистентки во время больничного. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает в четверг, 28 ноября, AFP.

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Бывшая помощница Софи Ф. обвинила режиссера в «дискриминационном» увольнении в то время, когда она была на больничном.

Как рассказывает AFP, в октябре 2017 года ассистентка Люка Бессона дважды попросила об отпуске, однако получила отказ. Тогда она взяла больничный, «устав от травли, которой она подвергалась на протяжении нескольких лет», — рассказал агентству адвокат женщины Матье Брюле.

9 января 2018 года Бессон уволил помощницу, обвинив ее в том, что ее больничный является фиктивным.

Адвокат режиссера Арно де Сенил заявил, что его подзащитный уволил помощницу, потому что она взяла больничный, чтобы уехать на каникулы.

Сам Люк Бессон на заседание суда не явился.

Решение по этому делу будет вынесено 8 января 2020 года.