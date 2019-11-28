Турция выдворит во Францию подозреваемых в терроризме французов

Одиннадцать французских граждан, подозреваемых в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство», будут высланы в начале декабря из Турции во Францию. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщило государственное турецкое информационное агентство Anadolu, которое ссылается на заявление министар внутренних дел Турции Сулеймаан Сойлу.

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11 ноября представитель турецкого МВД также объявил, что французские граждане будут вскоре выдворены из страны. Агентство AFP также сообщает, ссылаясь на анонимные источники, что речь идет «в основном о женщинах». Некоторые из подозреваемых находятся в тюрьме «уже давно», сообщил тот же источник, другие — «с недавнего времени».

По прибытию во Францию они будут допрошены и предстанут перед судом, согласно так называемому «протоколу Казнева». Речь идет о договоре, подписанном в 2014 году Парижем и Анкарой относительно джихадистов, возвращающихся из Сирии через Турцию. Договор носит имя занимавшего на момент пост министра МВД Франции Бернара Казнева.