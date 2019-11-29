Экономический оптимизм французов перед всеобщей забастовкой 5 декабря

Вопреки ожиданиям экономистов, во Франции отмечен рост индекса потребительской уверенности населения. Такие результаты опубликованы в среду, 27 ноября, французским Национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE). Повышение этого индекса означает, что французы более оптимистично оценивают состояние экономики страны, собственное финансовое положение и перспективы на будущее.

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Хороший результат для двух с лишним лет правления президента Эмманюэля Макрона: вместо ожидаемых экономистами 103 пунктов индекса уверенности (доверия) потребителей Национальный институт статистики насчитал в ноябре целых 106 пунктов. Этот экономический индикатор вырос впервые за период правления Макрона. Выше он был только в июне 2017 — через месяц после его избрания на пост главы государства.

Объяснить рост потребительского доверия в июне 2017 года просто: почти каждый раз с приходом к власти нового президента надежды французов на улучшение жизни намного выше, чем впоследствии, месяцы спустя. Практически каждый раз надежды сменяются разочарованием, это видно и по опросам общественного мнения: рейтинг всех французских президентов XXI века обрушивался ближе к окончанию пятилетнего срока правления.

Так, в июне 2007 года, через месяц после избрания «молодого» (по сравнению с предшественниками) президента Николя Саркози, индекс потребительской уверенности поднялся до 108 пунктов. А в последние месяцы его правления он не превышал 90 пунктов.

Но связывать потребительское доверие только с политикой все же неверно. Финансовый кризис 2008 года повлиял на уверенность французов в завтрашнем дне, а социальные реформы Франсуа Олланда доверия не прибавили.

Индекс потребительской уверенности является важным экономическим индикатором, отражающим как нынешнее состояние экономики страны, так и прогнозы на будущее. Он рассчитывается каждый месяц на основе опроса потребителей, которые оценивают текущие экономические условия и дают свой субъективный прогноз на будущее. Чем выше оптимизм потребителей, тем больше они тратят денег, стимулируя рост экономики страны. В противном случае они начинают экономить на расходах и откладывать на черный день.

Даже если реальная покупательная способность населения во Франции в ноябре 2019 года не выросла, люди все равно готовы больше тратить, — отмечает Национальный институт статистики.

И все же экономисты удивлены: всего за неделю до всеобщей забастовки 5 декабря против пенсионной реформы французы выражают уверенность в будущем. Согласно тому же исследованию INSEE, проблема безработицы, остро волновавшая французов все последние десятилетия, уже не стоит так остро. Так называемый «индикатор страха» безработицы снизился на 20 пунктов за последний месяц: он не отображает реального положения на рынке труда, но оценивает ожидания французов и их уверенность в том, что они не потеряют работу в будущем.

Год назад, когда во Франции началось движение «желтых жилетов», индекс потребительского доверия резко упал. Несколько месяцев регулярных протестов вынудили правительство выделить 10 миллиардов евро для поддержания покупательной способности — эти меры были предназначены, в основном, для среднего класса населения. По оценкам экономистов, дополнительные бюджетные расходы действительно поддержали рост экономики и ненадолго оградили страну от общей мировой тенденции замедления экономического роста.

Однако 5 декабря, когда во Франции остановится весь транспорт, будут закрыты школы и многие другие госучреждения, настроение французов может резко измениться. Эксперты расценивают всеобщую забастовку как главный тест для правительства и президента. С другой стороны, накануне рождественских праздников французы не намерены меньше тратить. От того, сколько продлится объявленная «бессрочная» забастовка, будет зависеть и праздничный стол французов, и политическое будущее президента Макрона.