В «черную пятницу» Франция призвала покупать продукцию «made in France»

В «черную пятницу», 29 ноября, государственный секретарь Франции по экономике Аньес Панье-Рюнаше призвала жителей Франции сделать выбор в пользу продукции «made in France» и, в первую очередь, в пользу небольших магазинов в шаговой доступности от места проживания, а не крупных ритейлерских сетей. «Черная пятница» является глобальной коммерческой акцией, включающей скидки на продукцию и распродажи.

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«Потребление французской, местной продукции в магазинах шаговой доступности способствует развитию экономики и приносит удовольствие. Давайте не будем отказываться от этого удовольствия!» — сказала госсекретарь. Она напомнила, что 18 и 19 января в Елисейском дворце пройдет выставка продукции французского производства. Каждый французский департамент представит свои изделия (в общей сложности 101). В эти дни президентский дворец будет открыт для посетителей.

29 ноября несколько десятков представителей экологических организаций заблокировали склады Amazon в пригороде Лиона. Таким образом они выступили против повышенного потребления, которое, по их мнению, приводит к повышению выбросов углекислого газа в атмосферу и потеплению климата.

Участники протестной акции, члены таких организаций, как Youth for Climate, Extinction Rebellion, Greenpeace и Attac также провели пикеты перед головным офисом американской компании в пригороде Парижа. Они осудили сам принцип проведения «черных пятниц», приводящих к повышенному потреблению.