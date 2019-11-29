Задержанных в Страсбурге чеченцев отпустили из-под стражи

Задержанных на рождественской ярмарке в Страсбурге выходцев из Чечни отпустили из-под стражи. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает AFP со ссылкой на полицейский источник.

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По словам собеседника агентства, одного из задержанных отпустили в четверг вечером, второго — в пятницу утром. При этом, как уточнил источник AFP, расследование по их делу продолжается. «В настоящий момент ничто не позволяет предъявить им обвинения», — сказал он.

Двоих выходцев из Чечни задержали днем в среду, 27 ноября, на рождественской ярмарке в Страсбурге. Они делали селфи перед Страсбургским собором и, когда фотографировались, подняли вверх указательный палец.

Патрулировавшие ярмарку полицейские увидели в этом жесте символ «присяги на верность» группировке ИГ и задержали мужчин по подозрению в «оправдании терроризма».