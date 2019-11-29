Сапоги Наполеона продали на парижском аукционе за 117 тысяч евро

Ботфорты императора Франции Наполеона I, которые он носил в ссылке на острове Святой Елены, проданы за 117 208 евро в знаменитом аукционном доме Drouot. Торги прошли в Париже в пятницу, 29 ноября.

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Эту, возможно, последнюю сохранившуюся пару сапог Бонапарта сберег генерал Анри-Гасьен Бертран, который сопровождал императора в ссылке. После смерти Наполеона генерал передал эти ездовые сапоги скульптору Карло Марокетти для создания конной статуи Бонапарта. До сегодняшнего дня ботфорты хранились в семье сенатора Третьей Республики Поля Ле Ру (1850-1923). Теперь же семья решила с ними расстаться.

Выставленные по стартовой цене 50 тысяч евро, они ушли с молотка за 117 208 евро. Покупатель предпочел сохранить анонимность и вел торги по телефону, сообщили RFI в аукционном доме.

Любимая обувь Бонапарта

По современным меркам французский император-завоеватель был довольно маленького роста — 1 метр 69 сантиметров. Однако это выше среднего роста его современников. Английская пропаганда XIX века сделала из Наполеона коротышку.

Наполеон носил обувь 40 размера (26-27 сантиметров). Сапоги он заказывал сапожнику Жаку на улице Монмартр по 80 франков за пару. Ездовые сапоги были любимой и практически единственной обувью императора. Даже похоронен он был в сапогах. Историкам известно, что Наполеон предпочитал сапоги с шелковой подкладкой, но в начале своего похода на Россию он уже не уточнял в заказах, какую именно подкладку предпочитает.

Бежав с острова Эльба, Наполеон в свои Сто дней успел заказать восемь пар сапог. Как предполагают аукционисты Drouot, проданные 29 ноября ботфорты принадлежат к этой последней партии.

Нереализованное надгробие

Военные мундиры Наполеона Бонапарта. © RFI/María Carolina Piña

Итальянский скульптор граф Карло Марокетти был одним из самых почитаемых ваятелей во времена Июльской монархии (1830-1848). Он обосновался во Франции, получил французское гражданство и участвовал в работе над самыми крупными архитектурными проектами того времени, например, был автором барельефа Триумфальной арки на Елисейских полях, алтаря церкви Мадлен в Париже.

Затем ему поручили разработать проект гробницы Наполеона. Скульптор трудился над ним несколько лет и вел долгие дискуссии с парламентской комиссией по поводу одежды, в которой необходимо было изобразить императора. Так как предполагалось сделать конную статую, Марокетти предлагал изобразить Наполеона в его обычном военном костюме. Однако депутаты победили, настояв на парадном одеянии, в которое Бонапарт был облачен во время своей коронации. Но эта скульптура Наполеона так и не увидела свет. Проект закрыли в 1849 году из-за нехватки средств.

Именно для работы над этим изваянием генерал Бертран предложил скульптору сапоги императора, которые были проданы в доме Drouot.