Осужденный в Китае кондитер вернулся в родную Нормандию

Нормандский кондитер Лоран Фортен, осужденный в Китае за использование просроченной муки, вернулся на родину. В субботу, 30 ноября, об этом объявило министерство иностранных дел Франции.

Реклама Читать далее

Напомним, что уроженец Нормандии работал кондитером в одной из четырех пекарен Farine Bakery в Шанхае. 23 марта 2017 года Лоран Фортен и еще семь сотрудников французской пекарни были арестованы по подозрению в использовании просроченной муки.

После санитарного контроля владелец сети покинул Китай, а на следующий день после его выезда из страны сотрудников французской пекарни задержали. Представители Farine Bakery признали, что совершили ошибку, так как ориентировались на «оптимальный срок хранения» муки, а не на более строгие китайские нормы. На момент контроля кондитеры нарушили срок хранения муки на 15 дней.

Брат Лорана Фортена Давид, активно боровшийся за его освобождение, утверждал, что его брат многократно заявлял своему начальству о нарушении санитарно-гигиенических норм на производстве и не может быть ответственным за использование просроченных продуктов.

Как руководитель производства, Лоран Фортен был приговорен судом Шанхая в двум с половиной годам тюремного заключения и к штрафу в 60 тысяч юаней (7900 евро). По этому делу также были осуждены двое других граждан Франции, Марион Камбуне и Дамьен Орталь, и трое граждан Китая.

В 2018 году, незадолго до визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай, Лоран Фортен был освобожден условно-досрочно, но не получил права покинуть территорию Китая. Давид Фортен заявил журналистам, что возвращение брата стало возможным в результате вмешательства Эмманюэля Макрона.