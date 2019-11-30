Французские антиглобалисты и экологи провели акции против «Черной пятницы»

В субботу, 30 ноября, экологи и антиглобалисты организовали блокаду склада Amazon на юге Монтелимара и двух торговых центров в Безансоне и Нанте. По словам организаторов акции, они стремились указать на негативное влияние «гиперпотребления» на климат. В блокаде, помимо организаций в защиту климата, приняли участие члены профсоюза CGT Amazon и около 50 «желтых жилетов».

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Сегодняшняя акция против крупнейшей платформы интернет-коммерции Amazon, как и несколько других манифестаций накануне в Париже и Лионе, была приурочена к распродажам так называемой «Черной пятницы».

Во Францию эта традиция пришла из США в 2013 году, а набрала обороты в 2016-м. «Черная пятница» длится теперь целую неделю, а скидки делают даже автопроизводители и салоны красоты.

Участники акций выступили против «практики чрезмерного потребления», «условий работы на складах американской группы», а также против «уклонения от уплаты налогов, практикуемого многонациональными корпорациями».

Фредерик Дюваль, глава Amazon France, попытался защитить американскую компанию в интервью изданию Le Parisien. По его мнению, электронная коммерция является шансом для Франции, и речь идет не о гиперпотреблении, а о «повышении покупательной способности французов». Что касается влияния деятельности американского гиганта на окружающую среду, Amazon, по словам Фредерика Дюваля, является единственной компанией в мире, которая приняла на себя обязательство достичь целей Парижского соглашения по климату не к 2050, а к 2040 году».

Госсекретарь по экономике Аньес Паннье-Рюнаше заявила в субботнем интервью каналу Europe 1, что, по ее мнению, следует бороться не против распродаж, а за манеру потребления, которая должна стать ответственностью потребителей. «Взрослые люди должны сами контролировать свое потребление, а скидки на товары будут всегда, в Черную пятницу или нет».

В 2017 году во Франции родилось движение «Зеленая пятница», которое борется против бесконтрольного шопинга — за ответственное потребление. Эти компании не делают скидок в «черную пятницу» и переводят 15% дневного оборота на счет ассоциаций в защиту природы и за разумное потребление. Кроме того, члены движения организуют ателье, обучающие потребителей ремонту различных бытовых предметов, и распродажи секонд-хэнд. На сегодняшний день движение насчитывает уже около 400 членов.