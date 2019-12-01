В Дижоне на аукционе продана Мадонна Мастера Вышебродского алтаря

"Мадонна с младенцем на троне" Мастера Вышебродского алтаря, проданная на аукционе в Дижоне 30 ноября 2019 г.

В субботу, 30 ноября, в Дижоне состоялся уникальный аукцион. За 6,2 миллиона евро с молотка была продана икона «Мадонна с младенцем на троне», атрибутированная как произведение Мастера Вышебродского алтаря.

Реклама Читать далее

Второй раз за год французские аукционы оказались в центре внимания ценителей искусства всего мира. Всего месяц назад на аукцион было выставлено произведение флорентийского живописца XIII века Чимабуэ (Ченни ди Пепо) «Христос осмеянный», случайно обнаруженное на кухне жительницы города Компьень и проданное за 24 миллиона 180 тысяч евро (с учетом аукционных издержек).

Тогда нью-йоркский Метрополитен-музей проиграл торги частной коллекции Алана, которая считается самой крупной (и самой секретной) частной коллекцией произведений итальянского Возрождения в мире. Она принадлежит бизнесмену чилийского происхождения Алваро Сайеху и его супруге Ане Гузман и находится в США. Сочетание имен владельцев и дало имя коллекции. В настоящее время парижский музей Жакмар-Андре предоставляет посетителям уникальную возможность познакомиться с частью коллекции Алана.

На этот раз Метрополитен оказался победителем, и приобретение следует признать уникальным. Работа Мастера Вышебродского алтаря, ключевой фигуры Северного Возрождения, на торгах появляется впервые. Бесспорными считаются лишь девять алтарных образов (до 1350 г.) из цистерцианского монастыря в Высшем Броде (Южная Чехия), и лишь четыре из них признаны произведениями Мастера, а не его учеников. Все остальные, находящиеся в Чехии и Германии, приписываются Мастеру по признакам стиля. И их можно по пальцам пересчитать — их не более десятка.

И вот теперь — находка во Франции. Члены семьи владельцев могут подтвердить владение работой на протяжении трех поколений. Невозможно узнать, как картина попала во Францию. На оборотной стороне найдена надпись «Cimabue», сделанная черными чернилами, вероятно, в середине 19 столетия.

Экспертизу организовал тот же самый кабинет Turquin, который заподозрил, что найденная в Компьени «икона» принадлежит кисти Чимабуэ. В случае Чимабуэ атрибуция была подтверждена материальными связями с другими работами живописца. Для атрибуции «Мадонны с младенцем на троне» кабинет обратился к чешским специалистам.

Экспертизу проводили куратор пражской Национальной галереи Ольга Пуйманова и специалист по готической живописи Чешского института истории искусств в Праге Ян Клипа. Как пишет La gazette Drouot, между признанными произведениями Мастера и вновь найденной Мадонной «существует множество связей, в том числе расположение драпировок, а также выразительность лица и нежные жесты, характерные для творчества Мастера Высшебродского алтаря».

Характерное для манеры Мастера освещение было обнаружено при радиографическом исследовании, показавшем, что под слоем черной краски, скрывающей фон, находится характерный «архитектурный задник». По-видимому, слой черной краски был нанесен в 18 веке с целью сосредоточить внимание зрителя на образе Мадонны с младенцем. Новому владельцу придется проводить тщательную реставрацию.

Изображение в рентгеновских лучах Каталог Cortot & Associés

Аукционный дом Cortot & Associés вел трансляцию аукциона онлайн, но по соображениям безопасности предложения принимались только лично или по телефону. Чтобы праздновать победу, музею Метрополитен еще нужно получить экспортный сертификат. По французским законам, Франция может перекупить проданный с молотка шедевр, если заплатит за него установленную на аукционе цену.

Но, как пишет La Trubine de l’Art, очень мало надежд, что французское министерство культуры выделит нужную сумму, несмотря на то, что ни одной работы Мастера Вышебродского алтаря в экспозиции Лувра нет. «Число крупных работ, покидающих территорию страны, таково, что вопрос эффективности нынешней системы и, прежде всего, людей, отвечающих за нее, должен быть поставлен под вопрос», — с горечью заключает издание.