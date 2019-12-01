«Парижанин навсегда»: Олегу Сенцову вручили сертификат почетного гражданина Парижа

Мэр Парижа Анн Идальго в субботу, 30 ноября, вручила украинскому режиссеру Олегу Сенцову сертификат о присвоении статуса почетного гражданина города. Церемония состоялась в парижской мэрии.

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«Счастлива принять украинского кинорежиссера Олега Сенцова, чтобы вручить ему (документы) о присвоении статуса почетного гражданина Парижа в окружении его соратников. После освобождения он снова сможет писать и снимать. Мы продолжим поддерживать (Олега Сенцова) в его борьбе», — написала Анн Идальго у себя в твиттере.

Heureuse de recevoir le cinéaste ukrainien #OlegSentsov pour lui remettre la Citoyenneté d’honneur de Paris, entouré de tous ses soutiens. Libre, il pourra à nouveau écrire & filmer. Nous continuerons à le soutenir dans ses combats. #droitshumains @NewDissidents @amnestyfrance pic.twitter.com/y5h7URHrdX — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 30 novembre 2019

«Отныне вы навсегда парижанин», — сказала мэр, вручая сертификат Олегу Сенцову.

В церемонии принял участие правозащитник, заместитель мэра по международным делам и вопросам франкофонии Патрик Клюгман. А также заместитель мэра по культуре Кристоф Жирар. «Сила и стойкость Олега Сенцова — это урок сопротивления и демократии», — отметил господин Жирар.

Вечером 1 декабря режиссер выступит в парижском театре Théâtre de la Ville. В Париже Олег Сенцов уже встретился с местной украинской коммьюнити.

Городской совет французской столицы присвоил Олегу Сенцову звание почетного гражданина 24 сентября 2018 года. На фасаде мэрии IV округа французской столицы в июле 2018 года вывесили большой портрет режиссера.

На здании мэрии IV округа Парижа вывесили портрет украинского режиссера Олега Сенцова Фото: Денис Стрелков/RFI

С 2001 года 19 человек и два юридических лица получили статус почетных граждан Парижа. Цель присвоения этого звания — поддерживать защитников прав человека и основных свобод, говорится на сайте парижской мэрии. Среди почетных граждан Парижа — Нельсон Мандела, Далай-лама XIV, Алесь Беляцкий, команда «Шарли Эбдо».

Проживавшего в Крыму Олега Сенцова задержали весной 2014 года. В августе 2015 года в Ростове-на-Дону его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании «террористического сообщества» в Крыму. Режиссера освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.