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«Парижанин навсегда»: Олегу Сенцову вручили сертификат почетного гражданина Парижа

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Мэр Парижа Анн Идальго вручила Олегу Сенцову сертификат о присвоении ему статуса почетного гражданина города
Мэр Парижа Анн Идальго вручила Олегу Сенцову сертификат о присвоении ему статуса почетного гражданина города JACQUES DEMARTHON / AFP
RFI

Мэр Парижа Анн Идальго в субботу, 30 ноября, вручила украинскому режиссеру Олегу Сенцову сертификат о присвоении статуса почетного гражданина города. Церемония состоялась в парижской мэрии.

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«Счастлива принять украинского кинорежиссера Олега Сенцова, чтобы вручить ему (документы) о присвоении статуса почетного гражданина Парижа в окружении его соратников. После освобождения он снова сможет писать и снимать. Мы продолжим поддерживать (Олега Сенцова) в его борьбе», — написала Анн Идальго у себя в твиттере.

«Отныне вы навсегда парижанин», — сказала мэр, вручая сертификат Олегу Сенцову.

В церемонии принял участие правозащитник, заместитель мэра по международным делам и вопросам франкофонии Патрик Клюгман. А также заместитель мэра по культуре Кристоф Жирар. «Сила и стойкость Олега Сенцова — это урок сопротивления и демократии», — отметил господин Жирар.

Вечером 1 декабря режиссер выступит в парижском театре Théâtre de la Ville. В Париже Олег Сенцов уже встретился с местной украинской коммьюнити.

Городской совет французской столицы присвоил Олегу Сенцову звание почетного гражданина 24 сентября 2018 года. На фасаде мэрии IV округа французской столицы в июле 2018 года вывесили большой портрет режиссера.

На здании мэрии IV округа Парижа вывесили портрет украинского режиссера Олега Сенцова
На здании мэрии IV округа Парижа вывесили портрет украинского режиссера Олега Сенцова Фото: Денис Стрелков/RFI

С 2001 года 19 человек и два юридических лица получили статус почетных граждан Парижа. Цель присвоения этого звания — поддерживать защитников прав человека и основных свобод, говорится на сайте парижской мэрии. Среди почетных граждан Парижа — Нельсон Мандела, Далай-лама XIV, Алесь Беляцкий, команда «Шарли Эбдо».

Проживавшего в Крыму Олега Сенцова задержали весной 2014 года. В августе 2015 года в Ростове-на-Дону его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании «террористического сообщества» в Крыму. Режиссера освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

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