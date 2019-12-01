Тела 13 погибших в Мали французских военных привезли на родину

Церемония прощания с погибшими французскими военными прошла на военной базе в малийском Гао

Тела тринадцати французских военных, погибших в Мали при столкновении двух вертолетов, привезли на родину. Об этом 1 декабря сообщили в Генштабе французской армии.

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В понедельник, 2 декабря, погибшим отдадут национальные почести в парижском Доме Инвалидов. На церемонии будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.

Перед отправкой тел погибших во Францию с военными простились их сослуживцы на военной базе в малийском Гао. Фотографию с траурной церемонии опубликовал Генштаб.

[#Barkhane] Gao, dernier adieu à nos camarades, morts pour la France au Mali pic.twitter.com/rOiVUwkrbI — État-Major Armées (@EtatMajorFR) 1 décembre 2019

13 французских военных погибли в Мали при столкновении двух вертолетов в ходе операции против джихадистов в понедельник, 25 ноября. В министерстве обороны сообщили, что столкнулись ударный вертолет Tigre и многоцелевой вертолет Cougar. Глава Генштаба французских вооруженных сил, генерал Франсуа Лекуантр в интервью RFI отметил, что вертолеты не были сбиты джихадистами.

Французская армия на этой неделе понесла самые крупные человеческие потери с 1983 года, когда в результате террористических атак на штабы миротворческих контингентов в Бейруте погибли 58 французских военных.

В рамках операции «Бархан» в Мали сейчас находятся четыре с половиной тысячи французских военных. В этом регионе с 2013 года, когда началась операция «Сервал», погибли более 40 французских военнослужащих.

На фоне призывов крайне-левой партии «Непокорная Франция» вернуть французских военных из Мали министр обороны Флоранс Парли заявила, что военная операция в этом регионе необходима не только для безопасности на африканском континенте, но и в Европе.

Эмманюэль Макрон в свою очередь призвал европейских партнеров Франции активнее участвовать в борьбе с терроризмом в африканском регионе Сахель. Это заявление он сделал незадолго до открытия саммита НАТО в Лондоне.