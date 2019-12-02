Пять человек погибли во время ливней и наводнений на юго-востоке Франции

Пять человек стали жертвами стихии на юго-востоке Франции, где в воскресенье, 1 декабря, был введен красный уровень опасности в связи с ливнями и паводками. Среди погибших — трое членов экипажа спасательного вертолета и двое местных жителей, погибших в наводнении. За последние десять дней на юге Франции стихийные бедствия, вызванные ливнями и паводками, унесли жизни 11 человек, сообщает France-Presse.

Реклама Читать далее

В ночь на понедельник, 2 декабря, к северу от Марселя в ходе поисковой операции был обнаружен разбившийся спасательный вертолет, который исчез с радаров на пути в пострадавшие от наводнений районы департамента Вар. Все члены экипажа вертолета — пилот, механик и пожарный-спасатель — погибли, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Вертолет упал в труднодоступной холмистой местности. Предварительная версия расследования причин крушения — плохие погодные условия и ограниченная видимость.

Второй раз за неделю на юг Франции обрушились ливневые дожди. В паводках погибло в общей сложности 11 человек.#France #ливни pic.twitter.com/hNR8esgr6I — RFI на русском (@RFI_Ru) December 2, 2019

Минувшей ночью в департаменте Вар, на который с вечера воскресенья обрушились ливневые дожди, погибло двое местных жителей, сообщила местная префектура. Во Фрежюсе в наводнении погиб владелец конюшни, пытавшийся спасти своих лошадей. Ночью спасатели обнаружили его тело. В местечке Сен-Поль-ан-Форе паводком смыло машину пастуха, который пытался добраться до пастбища и погиб в поисках брода через реку.

Полиция на месте крушения спасательного вертолета вблизи Марселя 2 декабря 2019 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

В воскресенье метеорологическая служба Франции ввела красный уровень тревоги в трех департаментах региона Прованс – Альпы – Лазурный берег. В 6 утра понедельника уровень опасности был снижен до оранжевого. В Каннах и других населенных пунктах затопило целые кварталы, закрыты школы, нарушено железнодорожное сообщение.

France-Presse напоминает, что неделю назад шесть человек погибли на юге Франции в ходе паводков, вызванных сильными ливнями.