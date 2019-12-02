Франция отказалась передать лодки ливийским пограничникам

Франция отказались от передачи шести скоростных лодок ливийским пограничникам. Как заявили в министерстве обороны страны в понедельник, 2 декабря, ситуация в Ливии не позволяет совершить поставки суден, которые должны были помочь властям Триполи ограничить нелегальную миграцию в Европу. Представители НКО назвали это решение «победой», добиться которой удалось лишь благодаря «общественному давлению».

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Впервые о решении Парижа передать Ливии шесть лодок на безвозмездной основе стало известно в феврале 2019 года. Как рассказали во французском правительстве, они должны были позволить властям бороться с нелегальной миграцией и терроризмом. В случае, если бы передача состоялась, она стало бы важным прецедентом — ранее оборудование ливийским пограничникам поставляла лишь Италия.

Инициатива Франции вызвала протест среди НКО. Как отметили представители «Врачей без границ», беженцы, которых ловят ливийские власти на пути в Европу, попадают в центры временного содержания. Число людей там значительно превышает их максимальную вместимость — на одного мигранта приходится не больше 1,5 квадратных метров.

«Отказ от поставок лодок Ливии — это победа для мужчин, женщин и детей, которых эти суда могли доставить в те страны, где бы их снова арестовывали, пытали и насиловали», — подчеркнул ряд НКО, в том числе Amnesty International, в совместном коммюнике. По мнению правозащитников, в случае передачи лодок власти Франции стали бы «соучастниками» преступлений, которые совершаются в Ливии.