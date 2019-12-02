Франция простилась с 13 погибшими в Мали военными

Во Франции прошла национальная церемония прощания с тринадцатью военными, погибшими неделю назад в Мали. Государственные и воинские почести павшим за Францию отдали в понедельник, 2 декабря, во Дворце инвалидов в присутствии 2 500 человек. Выступая на церемонии, президент Эмманюэль Макрон заявил: «От имени всей нации я склоняюсь перед жертвой, которую они принесли».Все они посмертно стали кавалерами ордена Почетного легиона, высшей французской награды.

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13 французских военных погибли в Мали при столкновении двух вертолетов в ходе операции против джихадистов в понедельник, 25 ноября. Тела погибших были в воскресенье доставлены на родину.

Утром траурный кортеж проследовал во Дворец инвалидов из расположенного под Парижем военного госпиталя Перси. Тысячи человек собрались мосту Александра III и эспланаде Инвалидов перед Музеем армии вдоль пути следования кортежа.

Национальная церемония прощания с военными, погибшими в Мали Во Франции прошла национальная церемония прощания с 13-ю военными, погибшими неделю назад в Мали pic.twitter.com/TiKkera0VG — RFI на русском (@RFI_Ru) December 2, 2019

На траурной церемонии во Дворце инвалидов присутствовали 2 500 человек: родственники и близкие погибших военных, нынешний и бывшие президенты Франции, президент Мали, министры французского правительства, ветераны, а также около тысячи человек, которым удалось попасть на церемонию (за час до ее начала во Дворец инвалидов пускали всех желающих).

«Пали за свободу и всех нас»: выступление президента Франции

В своей речи президент Эмманюэль Макрон подробно рассказал об обстоятельствах трагедии и гибели 13 военных в ходе операции против джихадистов. По словам главы государства, в операции принимал участие спецназ и пять боевых вертолетов. «От имени всей нации я склоняюсь перед жертвой, которую они принесли», — заявил глава государства.

Эмманюэль Макрон: «Тринадцать наших самых доблестных солдат, тринадцать сыновей Франции пали, сражаясь за Францию, защищая народы Сахеля, безопасность своих соотечественников, свободу и всех нас».

Погибшие военные посмертно удостоены высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Рассказав подробно о каждом из погибших, их военной карьере, боевом пути и семье, президент Макрон напомнил о тех, кто продолжает нести службу в Мали и «без передышки» ведет борьбу с исламистами.

Президент Эмманюэль Макрон на траурной церемонии в Париже 2 декабря 2019 Thibault Camus/Pool via REUTERS

Погибшие — офицеры, капралы и сержанты, служившие в 5-м боевом вертолетном полку, 4-м разведывательном мотопехотном полку, 93-м горно-артиллерийском полку, а также в Иностранном легионе. Их биографии, опубликованные министерством обороны, воспроизведены во всех французских СМИ.

В трагическом инциденте во время боевой операции 25 ноября в Мали армия Франции понесла самые значительные потери с 1983 года, когда в террористических атаках на штабы миротворческих контингентов в столице Ливана погибли 58 французских военных. В министерстве обороны сообщили о гибели 13 военных при столкновении ударного вертолета Tigre и многоцелевого вертолета Cougar.

Траурный кортеж на пути ко Дворцу инвалидов 2 декабря 2019. REUTERS/Charles Platiau

В рамках французской военной операции «Бархан» в Мали и соседних странах размещено 4 500 военных. Франция ввела свой контингент в Мали в 2013 году. За 6 лет военной операции против исламистских вооруженных формирований в регионе погибли более 40 французских военнослужащих.

Новые имена на новом памятнике

Имена погибших в Мали 25 ноября будут высечены на стене недавно открытого в Париже мемориала французских солдат, погибшим в ходе военных операций за рубежом.

Монумент установлен 1 ноября, в XV округе столицы, в парке Андре Ситроэна, чтобы увековечить память французских солдат, павших за границами родины после окончания войны в Алжире. С 1962 года Франция потеряла убитыми в зарубежных операциях уже более 560 солдат.

Военная операция в Мали: полемика и опросы

В центре дебатов во Франции всю прошедшую неделю оставался вопрос о военной операции против джихадистов в Мали общей стратегии выхода из кризиса в африканском регионе Сахеля. Президент Эмманюэль Макрон пообещал пересмотреть стратегию французской военной операции и потребовал от стран ЕС большего участия в решении проблем безопасности в регионе. Крайне левая партия «Непокорная Франция» потребовала вывода из Мали французских военных.

Почти 60% французов одобряют продолжение операции против джихадистов в Мали. Таковы опубликованные 2 декабря результаты опроса, проведенного институтом Ifop.