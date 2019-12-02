Французская армия раскритиковала рисунки Charlie Hebdo о гибели солдат в Мали

Французская армия раскритиковала рисунки, посвященные погибшим в Мали военным, которые опубликовало на своем сайте сатирическое издание Charlie Hebdo. В открытом письме командующий Генштабом сухопутных сил страны Тьерри Буркар заявил, что военнослужащие «не заслужили такого неуважения», и выразил «глубокое возмущение» публикацией газеты. В редакции Charlie Hebdo в ответ заявили, что признают значение французской военной операции в Мали, однако оставляют за собой право на «сатиру» и «провокацию».

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В материале, опубликованном на сайте Charlie Hebdo, авторы сопроводили рисунки с изображением церемонии прощания с погибшими военными призывами поступить на службу во французскую армию. «Я поступил на службу, чтобы выделиться из толпы», — гласит надпись на изображении президента, стоящего перед гробом. «Я защищаю свою страну и продвигаюсь вперед», — говорится на рисунке с траурным венком.

«Ваши возмутительные карикатуры мешают семьям в момент траура», — заявил Тьерри Букар, добавив, что французские солдаты в Мали «отдали свои жизни ради защиты наших основных свобод». Глава Генштаба также пригласил главного редактора издания посетить траурную церемонию, которая пройдет во Дворце инвалидов в Париже 2 декабря.

В ответ в Charlie Hebdo выразили сочувствие семьям погибших военных. «Мы знаем, что их миссия тяжела, и они сражаются с безжалостными врагами. Наши рисунки не ставят под сомнение их мужество и решимость», — написал директор еженедельника Лоран Суриссо. По его словам, газета должна «оставаться верна своему сатирическому, а иногда и провокационному духу».

Charlie Hebdo неоднократно критиковали за рисунки, посвященные трагическим событиям. В 2015 году Кремль обвинил издание в «кощунстве» после публикации материалов о крушении пассажирского самолета А321 в Египте.