Число погибших от наводнений на юге Франции возросло до шести

По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнений и ливней на юге Франции. Еще одна женщина числится пропавшей без вести. Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются, сообщает в понедельник вечером, 2 декабря, агентство AFP.

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Ранее сообщалось о пятерых погибших. Тело шестой погибшей было найдено в коммуне Волькс. Там же ранее был обнаружен ее автомобиль.

Пропавшей без вести числится 61-летняя женщина. Ее автомобиль с открытыми окнами был найден в русле реки Ля Гард в провансальской деревне Гримо, сообщили в местной префектуре.

В деревне Ле-Ме в результате обрушения скалы на жилые дома пострадали два человека. Местные жители были эвакуированы.

«Красный уровень тревоги снят, но остаются разоренные наводнением земли. Мои мысли обращены ко всем, кто переживает стихийное бедствие на юге. В особенности к семьям и близких наших погибших сограждан», — написал в своем твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон.

L'alerte rouge est levée, mais laisse derrière elle des terres dévastées et endeuillées par les inondations. Mes pensées à tous ceux qui ont subi ces dernières semaines les intempéries dans le Sud. En particulier aux familles et proches de nos concitoyens qui y ont perdu la vie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2019

Неделю назад шесть человек погибли на юге Франции в ходе паводков, вызванных сильными ливнями.