Экс-министру обороны Франции предъявили обвинение в растрате

Экс-министру обороны Франции Сильви Гулар, которая также была кандидатом на пост еврокомиссара, предъявили обвинение в причастности к растрате по делу о фиктивных рабочих местах ассистентов фракции французских центристов MoDem в Европарламенте. Об этом со ссылкой на судебный источник сообщает в понедельник, 2 декабря, AFP.

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Ранее обвинения по этому делу были предъявлены бывшему министру юстиции Франции Мишелю Мерсье, а также финансовому директору партии центристов MoDem Александру Нарделле.

Как отмечает AFP, следствие пытается установить, получали ли сотрудники партии зарплату из бюджета Европарламента в то время, как в реальности они выполняли другие задачи.

Предварительное расследование о фиктивных рабочих местах, начатое в июне 2017 года, стало причиной отставки лидера партии центристов Франсуа Байру с поста министра юстиции Франции. По этой же причине госпожа Гулар покинула пост министра обороны.

Летом 2019 года Сильви Гулар, которая была евродепутатом в период с 2009 по 2017 году, согласилась вернуть Европарламенту 45 тысяч евро. Эта сумма, как указывает AFP, соответствует восьми месяцам зарплаты ее парламентского ассистента Стефана Теру. Предоставить доказательства его работы в Европарламенте Гулар не смогла.

В октябре 2019 года евродепутаты отвергли кандидатуру Сильви Гулар на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка из-за возможного конфликта интересов. Причиной для отказа стало не только дело о фиктивных рабочих местах во Франции, но и факт сотрудничества Сильви Гулар с американским аналитическим центром в то время, когда она сама была евродепутатом.

Центристская партия MoDem — не единственная во Франции, в отношении которой было начато расследование о фиктивных рабочих местах в Европарламенте. Аналогичное разбирательство ведется в отношении крайне правой партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»), а также в отношении крайне левой партии «Непокорная Франция».