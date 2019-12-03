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Власти Парижа предупредили о возможных погромах 5 декабря

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Полицейский пускает гранату со слезоточивым газом во время акции «желтых жилетов» на площади Италии 16 ноября
Полицейский пускает гранату со слезоточивым газом во время акции «желтых жилетов» на площади Италии 16 ноября REUTERS/Charles Platiau
RFI

Власти Парижа предупредила о том, что марш против пенсионной реформы, который пройдет 5 декабря, может перейти в массовые беспорядки. Как говорится в постановлении префектуры, МВД решило временно закрыть все магазины, рестораны и кафе, которые находятся в районе проведения акции протеста. Полиция также попросила предпринимателей убрать «всю мебель и оборудование», которое может послужить оружием, с террас.

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Как говорится в постановлении префекта полиции Парижа Дидье Лальмана, во время профсоюзной манифестации 1 мая 2019 года радикально настроенные активисты пытались нанести урон «символам капитализма». 

«Учитывая, что акция протеста 5 мая пройдет в напряженной социальной обстановке, а в Париже могут пройти акции „желтых жилетов“, есть серьезные причины полагать, что погромы повторятся», — отмечается в постановлении префекта полиции.

«Владельцы или управляющие должны самостоятельно принять меры по защите от погромов и краж», — считают в префектуре полиции.

Для того, чтобы ограничить урон, торговые точки и кафе будут закрыты с 12 часов 5 декабря. Ограничения коснутся заведений, расположенных недалеко от маршрута шествия, которое пройдет от северного и восточного вокзалов до площади Насьон. С террас же власти потребовали убрать столы, стулья и зонтики, которые, по мнению полиции, могут быть использованы как оружие.

5 декабря во Франции начинается забастовка, в которой примут участие представители различных отраслей экономики. Ее причиной стала планируемая реформа пенсионной системы. Как отмечают профсоюзы, общественное движение может стать самым крупным с 1995 года и продлиться до Рождества.

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