Власти Парижа предупредили о возможных погромах 5 декабря
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Власти Парижа предупредила о том, что марш против пенсионной реформы, который пройдет 5 декабря, может перейти в массовые беспорядки. Как говорится в постановлении префектуры, МВД решило временно закрыть все магазины, рестораны и кафе, которые находятся в районе проведения акции протеста. Полиция также попросила предпринимателей убрать «всю мебель и оборудование», которое может послужить оружием, с террас.
Как говорится в постановлении префекта полиции Парижа Дидье Лальмана, во время профсоюзной манифестации 1 мая 2019 года радикально настроенные активисты пытались нанести урон «символам капитализма».
«Учитывая, что акция протеста 5 мая пройдет в напряженной социальной обстановке, а в Париже могут пройти акции „желтых жилетов“, есть серьезные причины полагать, что погромы повторятся», — отмечается в постановлении префекта полиции.
«Владельцы или управляющие должны самостоятельно принять меры по защите от погромов и краж», — считают в префектуре полиции.
Для того, чтобы ограничить урон, торговые точки и кафе будут закрыты с 12 часов 5 декабря. Ограничения коснутся заведений, расположенных недалеко от маршрута шествия, которое пройдет от северного и восточного вокзалов до площади Насьон. С террас же власти потребовали убрать столы, стулья и зонтики, которые, по мнению полиции, могут быть использованы как оружие.
5 декабря во Франции начинается забастовка, в которой примут участие представители различных отраслей экономики. Ее причиной стала планируемая реформа пенсионной системы. Как отмечают профсоюзы, общественное движение может стать самым крупным с 1995 года и продлиться до Рождества.