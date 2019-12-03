Линия де Голля: Макрон подтвердил разногласия с партнерами на саммите НАТО

На саммите НАТО, который проходит в Лондоне 3-4 декабря, президент Франции заявил, что не отказывается от своих слов о «смерти мозга» организации, отмечающей свое 70-летие. Об этом Эмманюэль Макрон заявил на совместном брифинге с президентом Дональдом Трампом, который ранее назвал «оскорбительными» слова французского коллеги. Заодно Макрон повторил свой призыв к «диалогу» с Россией. Эти тезисы почти месяц будоражили партнеров Франции по НАТО в преддверии юбилейного саммита. Можно ли назвать неожиданным демарш Макрона и о чем не стоит забывать, оценивая отношения Франции с военно-политическим блоком?

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В первый день работы лондонского саммита французский президент подтвердил свой «диагноз», поставленный НАТО 7 ноября в интервью изданию The Economist. Говоря о «смерти мозга» организации (или «запредельной коме») Эмманюэль Макрон тогда раскритиковал одностороннюю политику США, военную операцию Турции в Сирии, отсутствие координации между союзниками и совместной работы над стратегическими вопросами (обеспечение мира в Европе, отношения с Россией, проблема Турции, определение противника).

На своей правоте французский президент настаивал и 28 ноября в Париже, принимая генсека НАТО Йенса Столтенберга. Свой демарш он назвал попыткой «разбудить» альянс для обсуждения общих стратегических задач.

3 декабря в Лондоне не обескуражила Макрона и реакция Дональда Трампа, который назвал тезисы французского коллеги «оскорбительными». Спустя несколько часов на совместном брифинге с лидером США он отметил: «Я знаю, что мои слова вызвали реакцию, стали небольшой встряской, но я от них не отказываюсь».

Эмманюэль Макрон также снова призвал союзников к «диалогу без наивности с Россией, чтобы снизить конфликтность» в отношениях с Москвой. Он упомянул о прекращении действия договора ДРСМД между США и Россией и ракетно-ядерной угрозе, которая снова возвращается на европейский континент.

Упорство Макрона в споре с США и многими партнерами по НАТО (прежде всего, странами Восточной Европы) может показаться неожиданным, если забыть об истории особых отношений Парижа и североатлантического блока. Более 40 лет (из 70-ти!), с 1966 по 2009 год, Франция не входила в военную организацию НАТО, интегрированную военную структуру и командование. Оставаясь в составе политического союза, Париж развивал военно-техническое сотрудничество с альянсом и даже участвовал в совместных военных операциях.

Модель де Голля: как это было

Особую модель отношений с НАТО заложил Шарль де Голль, когда в 1966 году волевым решением вывел Францию из военной структуры альянса. Как отмечает историк и журналист Доминик Видаль, главной целью генерала, который вернулся к власти в 1958 году, стало восстановление суверенитета Франции. Независимая внешняя политика и свобода принятия решений для де Голля были невозможны в жесткой военной структуре НАТО, где доминировали американцы. Военную «интеграцию» французский президент рассматривал как «субординацию», не желая оказаться участником «чужой войны».

Только лишь вернувшись к власти во Франции в 1958 году, де Голль предложил США и Великобритании создание в НАТО руководящего триумвирата. Полученный отказ в предложении реформировать альянс предопределил дальнейшую политику Парижа. В 1963 году Франция обзавелась ядерным оружием, проведя первое испытание собственной атомной бомбы. Хотя Париж и поддержал безоговорочно США как в Берлинском (1961), так и Карибском кризисе (1962), изменения мировой ситуации лишь укрепляли де Голля в стремлении к новому балансу сил. Американское военное вмешательство во Вьетнаме, растущая советская ядерная мощь, как отмечает Доминик Видаль, ставили перед французским лидером более чем тревожный вопрос: «не будут ли США готовы воевать против СССР до… последнего европейца?»

Решительный шаг был сделан в 1966 году, когда де Голль 7 марта направил президенту США Линдону Джонсону свое знаменитое послание, уведомляющее о выходе Франции из военной организации НАТО и восстановлении суверенитета: «Франция считает, что перемены, происшедшие после 1949 года в Европе, Азии и остальном мире, а также эволюция ее собственной ситуации и ее вооруженных сил более не оправдывают решений военного характера, принятых в период заключения альянса». Де Голль также подтвердил готовность Франции поддержать союзников военными средствами в случае конфликта, как того требует устав НАТО.

Незадолго до этого на пресс-конференции президент заявил: ««Речь идет о том, чтобы восстановить нормальный суверенитет над всем тем, что действительно является французским, как то: земля, небо, море, вооруженные силы. А все те иностранные элементы, которые окажутся во Франции, отныне должны будут подчиняться лишь французским властям».

Вскоре США вывели из Франции свои войска, военные базы, а штаб-квартира НАТО из Парижа переехала в Бельгию.

Судьбоносное решение позволило Франции сделать целый ряд «впечатляющих» внешнеполитических шагов, отмечает историк Доминик Видаль. В июне 1966 года де Голль посетил СССР, призвал США прекратить войну во Вьетнаме, а двумя годами ранее Париж стал первой западной столицей, установившей дипотношения с коммунистическим Китаем.

Линию де Голля продолжали и другие президенты V Республики. Так, Жорж Помпиду подчеркивал, что Франция и страны НАТО — «союзники по свободному выбору, а не по обязанности». Выход из военных структур НАТО не мешал, впрочем, Парижу развивать тесное военно-техническое сотрудничество с альянсом, проводить совместные учения и даже участвовать в совместных операциях в Ираке (1991), в Югославии и Афганистане.

Возвращая Францию в военные структуры НАТО в 2009 году, президент Николя Сакрози сделал это на особых условиях — трех принципах, определенных де Голлем: «полная независимость стратегических ядерных сил, свобода действий и свобода принятия решений».