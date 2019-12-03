США пригрозили ввести 100% пошлины на французские товары

Большинство французских вин пока не значатся в списке товаров, которые могут обложить пошлинами

Правительство США пригрозило ввести исторические пошлины на французские товары в ответ на закон, который позволит Парижу взимать налог в размере 3% с крупных американских IT-компаний. Согласно официальному заявлению Вашингтона, их объем составит более двух миллиардов евро, а пошлинная ставка может достичь 100%. После этого заявления котировки французских компаний индустрии моды и предметов роскоши упали почти на 2%.

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Как отметил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, американские власти «будут бороться с протекционизмом стран-членов ЕС, который несправедливо направлен на американские компании». В качестве первой ответной меры на решение Франции обложить налогом в размере 3% с дохода крупных IT-компаний Лайтхайзер предложил ввести пошлины на 63 группы товаров. Как ожидается, повышенные сборы будут взиматься с сыров, йогуртов, игристых вин, косметики и сумок.

«Решение торгового представителя должно дать ясный сигнал Франции и предупредить другие страны, которые подготавливают похожие меры. Мы не потерпим налоги, которые дискриминируют наши предприятия», — заявил глава Ассоциации компьютерной и коммуникационной индустрии Мэтт Шруерс. По его словам, администрация Трампа уже готовит расследования в адрес Австрии, Италии и Турции, которое выявит, угрожают ли местные налоги американским предприятиям.

На фоне заявлений США котировки акций французских компаний на открытии торгов снизились. Основные потери на бирже Euronext понесли крупные компании индустрии моды и роскоши. Стоимость ценных бумаг концерна LVMH, в который входят Louis Vuitton и Hennessy, снизилась на 1,93%, а Kering (Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent) — на 2,05%.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал планы США «неприемлемыми». «Это не то поведение, которые мы ждем от США в отношении одного из своих основных союзников», — раскритиковал глава финансового ведомства позицию Вашингтона. Он добавил, что в случае введения американских «санкций» последует «сильный ответ» на уровне всей Европы.