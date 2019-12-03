Французские власти отказались поддержать «Месяц без алкоголя». Его все равно проведут

Во Франции пройдет «Месяц без алкоголя». О том, что общественная акция, которую раньше отказались поддержать власти страны, все-таки состоится, заявили во вторник, 3 декабря, представители нескольких ассоциаций. По мнению активистов, Министерство здравоохранения отреклось от проекта под давлением «винного лобби».

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Акция «Месяц без алкоголя» пройдет во Франции в январе. Согласно коммюнике, на которое ссылается агентство France-Presse, ее организаторы предлагают сделать паузу в употреблении спиртного и восстановить «не только здоровье, но и кошелек». Обращение подписали несколько крупных организаций, в том числе медицинская страховая компания MGEN и Лига против рака.

В январе французов призовут отказаться от потребления спиртных напитков. «Польза акции доказана: потеря веса, улучшение сна и концентрации и восстановление энергии», — говорится в заявлении.

Минздрав мог отказаться от поддержи «Месяца без алкоголя» из-за позиции Макрона

Официально министерство здравоохранения Франции не принимало участие в подготовке акции. Но как утверждает собеседник агентства France-Presse, чиновники занимались организацией «Месяца без алкоголя», а объявить о его проведении Минздрав должен был в ближайшее время. О том, что правительство было причастно к акции, рассказала Franceinfo и представитель ассоциации «Федерация зависимости» Натали Латур.

21 ноября министр здравоохранения Аньес Бузен заявила, что ведомство не одобрило акцию, однако подробно не объяснила причины отказа.

По мнению представителей ассоциаций, «Месяц без алкоголя» пройдет без поддержки Минздрава из-за действий «винного лобби». 14 ноября во время официального визита в Шампань президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с представителями индустрии. Как писала газета L’Union de Reims, виноделы подарили политику бутылку шампанского урожая 1977 года (именно тогда родился Эмманюэль Макрон). Французский лидер ответил на этот сувенир улыбкой.

На следующий день сопредседатель «Комитета Шампани», присутствовавший на встрече, заверил, что Макрон в диалоге с ним объявил об отказе от «Месяца без алкоголя». В Елисейском дворце эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.