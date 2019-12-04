Во Франции началась национальная забастовка против пенсионной реформы

Активисты французского профсоюза ВКТ (CGT) готовят плакаты с призывом к стачке "Все на забастовку 5 декабря"

5 декабря во Франции заранее назвали «черным четвергом». В стране объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство, выполняя предвыборное обещание президента Эмманюэля Макрона. Движение почти парализовано на железных дорогах страны, а также в Париже, где бастует общественный транспорт. Из-за забастовки учителей закрыты две трети школ. Бастуют энергетики, авиадиспетчеры и больницы. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов. По всей Франции заявлено 245 манифестаций. В Париже введены повышенные меры безопасности из-за опасений беспорядков.

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Причина протеста — радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Макроном. Ее суть — переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе начиная с 2025 года. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без вычетов) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Работу над реформой завершает правительство, которое полно решимости провести ее через парламент в начале 2020 года.

У разных категорий работников — свои причины недовольства реформой. Так, учителя опасаются снижения размера своих пенсий при переходе на новые правила. Транспортники, например, защищают свой специальный режим, позволяющий им выходить на пенсию досрочно.

Бастуют все?

Главной движущей силой протеста традиционно стали транспортники, которые объявили бессрочную забастовку.

Национальная компания железных дорог SNCF объявила, что 5 декабря движение на высокоскоростных линиях поездов TGV будет обеспечено лишь на 10%. На региональных линиях курсировать будет лишь 20% поездов-экспрессов. Дирекция SNCF полагает, что железнодорожное движение будет сильно затруднено до 12 декабря.

Движение пассажирских поездов обеспечено во Франции лишь на 10-20% в день всеобщей забастовки 5 декабря 2019 REUTERS/Pascal Rossignol

Бессрочная забастовка объявлена и в транспортной компании парижского региона RATP. Нормальную работу продолжают лишь две автоматические линии, движение на большинстве линий остановлено полностью. Автобусное движение обеспечено лишь на треть.

Дирекция гражданской авиации сообщила об отмене в четверг каждого пятого авиарейса во французских аэропортах. Компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов.

Во французских школах бастует 55% учителей, сообщило министерство образования. В Париже работу прекратили 78% преподавательского состава.

К забастовке в «черный четверг» призвали профсоюзы энергетиков, водителей грузового автотранспорта и пассажирских автобусов. Объявлена забастовка в государственных больницах.

5 декабря большинству французов придется добираться до работы своим ходом REUTERS/Jean-Paul Pelissier

В Париже значительное число театров вынуждены отменить намеченные на вечер спектакли. Главные музеи столицы объявили о риске полного или частичного закрытия в связи с забастовкой. Дирекция Лувра не исключает, что музей откроется позже обычного. В музее Орсе допускают закрытие всех экспозиций.

245 протестных шествий

По сообщению МВД, по всей Франции на четверг заявлено 245 манифестаций. Власти заявляли, что опасаются беспорядков в ходе протестных шествий. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер накануне вечером сообщил, что полиция располагает сведениями о готовности сотен активистов радикальных группировок, а также радикалов из движения «желтых жилетов» принять участие в акциях.

В Париже главное шествие намечено с 14 до 19 часов от Восточного вокзала через площадь Республики до площади Нации. Решением столичной префектуры все магазины, кафе и рестораны вдоль маршрута следования протестующих закрыты до вечера. На охрану порядка в Париже мобилизовано 6 000 полицейских.