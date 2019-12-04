Картину Гогена продали за 9,5 миллионов евро

Картину французского художника Поля Гогена «Толстое дерево» продали за 9,5 миллионов евро на аукционе в Париже. Как сообщили в среду, 4 декабря, в аукционном дома, произведение ушло с молотка почти вдвое дороже начальной цены.

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Работа Гогена, проданная в Париже покупателю, который пожелал сохранить свою анонимность, относится к таитянскому циклу. Всего в него входят девять картин. «Толстое дерево» — единственная из них, которая не принадлежит крупному музею и находится в частной коллекции.

Организаторы торгов заверили, что произведение Гогена останется во Франции. Где будет храниться работа и будет ли владелец показывать ее на выставках, неизвестно. Ранее с 2007 по 2017 год «Толстое дерево» находилось в экспозиции музея Метрополитен в Нью-Йорке.

Абсолютный рекорд продаж произведений художника в Париже побит не был. Самой дорогой картиной Поля Гогена остается произведение «Когда свадьба?» того же периода. В 2015 году коллекционер из Катара приобрел ее почти за 300 миллионов долларов.

В ноябре газета The New York Times снова поставила под вопрос наследие художника в статье «Не пришло ли время „отменить“ Гогена?». Как напомнила автор издания, на Таити Гоген вступил в сексуальную связь с 14-летней девочкой, которую позже изобразил на своей картине. Кураторы выставок автора в Оттаве и Лондоне добавили в описание полотен информацию о том, что Поль Гоген находился в отношениях с несовершеннолетними таитянками, «пользуясь привилегированным положением европейца».