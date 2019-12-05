Забастовка против пенсионной реформы парализовала Францию

Объявленная 5 декабря национальная забастовка приобрела во Франции невиданный за многие годы масштаб. По предварительным данным на середину дня, работу в «черный» четверг прекратила половина железнодорожников, учителей и энергетиков. В 50 городах страны более 510 000 человек вышли на протестные акции перед главной манифестацией в Париже, где закрылись основные музеи и Эйфелева башня. Стачка, которая практически парализовала железные дороги и общественный транспорт Парижа, продлена.

Реклама Читать далее

На фоне масштабной протестной мобилизации президент Эмманюэль Макрон днем заявил о своем «спокойствии и решимости провести реформу» пенсионной системы. Ее окончательная «общая архитектура» будет объявлена уже на будущей неделе по завершении переговоров с профсоюзами, сообщил Макрон. Официальный представитель правительства Сибет Ндиай отметила, что в этих переговорах еще «остается пространство для маневра» и уточнения реформы.

Эти заявления прозвучали на фоне поступающих данных о размахе забастовочного движения и протестных манифестаций.

Уличный протест французов

Самой многочисленной стала манифестация в Париже, где протестующие прошли от Восточного вокзала до площади Нации. Один из ведущих французских профсоюзов ВКТ насчитал 250 000 человек в столичном шествии. Данные полиции, которые обычно существенно ниже, пока неизвестны. Манифестация завершится через час.

Вечером агентство France-Presse суммировало данные полиции о численности манифестантов, вышедших на улицы 50 французских городов до шествия в Париже — 510 000 человек.

Власти сообщили о 33 000 протестующих в Тулузе, 25 000 — в Марселе, а также о 20-тысячных шествиях в Лионе, Монпелье, Бордо и Нанте. В десятке других крупных городов, по данным полиции, на улицы вышло от 10 до 15 тысяч манифестантов.

Профсоюзы, как обычно, называют более внушительные цифры. Так, в Марселе ВКТ насчитал 150 000 участников шествия (в шесть раз больше, чем полиция).

В этот четверг по всей Франции было заявлено 245 протестных акций.

Самым «безобидным» последствием забастовки стало полное или частичное закрытие основных парижских музеев и памятников. В «черный» четверг закрыт доступ на Эйфелеву башню, прекратили работу музей Орсе и Версальский дворец. В Лувре, центре Помпиду, Гран-Пале нет доступа к некоторым залам и экспозициям.

Транспорт

Национальная железнодорожная компания SNCF сообщила о забастовке более чем половины своих работников (56%). Работу прекратили 86% машинистов поездов и почти 60% диспетчеров. В этот четверг отменено 90% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных экспрессов. Днем профсоюзы объявили, что забастовку на железных дорогах решено продлить до пятницы. Второй день подряд на линии вйдет лишь каждый десятый поезд TGV, движение региональных поездов улучшится незначительно.

В Париже, где закрыты 10 из 14-ти линий метро и на маршруты вышла лишь треть автобусов, забастовка продлена до понедельника, 9 декабря. Об этом сообщили профсоюзы транспортной компании столичного региона RATP. В пятницу, 6 декабря, в Париже по-прежнему не будут работать 10 линий метро.

Госслужащие во главе с учителями

Среди государственных служащих самая высокая мобилизация забастовщиков отмечена во французских школах. Многие из них сегодня закрыты из-за стачки учителей. Министерство образования сообщило, что в начальной школе на работу не вышло более половины (51%) учителей. В средней школе забастовку объявило 42% преподавателей. Профсоюзы не верят официальным данным, оценив число бастующих в 60-70%.

По предварительным данным правительства, в четверг забастовал каждый пятый из 5,5-миллионной армии французских госслужащих.

Энергетика

Французская энергетическая компания EDF сообщила, что в стачке участвует 44% ее работников. Профсоюзы утверждают, что на атомных и тепловых электростанциях бастует более 85% персонала. Из-за забастовки прекращена работа на семи из восьми французских нефтеперерабатывающих заводах.

Пенсионная реформа Макрона — кратко

Причина протеста — радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Макроном. Ее суть — переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе начиная с 2025 года.

Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без вычетов) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Работу над реформой завершает правительство, которое полно решимости провести ее через парламент в начале 2020 года.

У разных категорий работников — свои причины недовольства реформой. Так, учителя опасаются снижения размера своих пенсий при переходе на новые правила. Транспортники, например, защищают свой особый режим, позволяющий им выходить на пенсию досрочно.