За черным четвергом — черный вторник: во Франции продлили забастовку

Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы. Начавшаяся в четверг, 5 декабря, акция протеста продолжилась и пятницу. На межпрофсоюзных переговорах протестное движение решено продолжать, как минимум до вторника, 10 декабря, на этот день назначена новая массовая демонстрация.

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После успеха 5 декабря, когда по призыву профсоюзов к демонстрациям присоединились, по подсчетам полиции, более 800 тысяч человек по всей Франции (1,5 миллиона по данным организаторов), на межпрофсоюзных переговорах было решено продлить забастовку и провести новый день массовых демонстраций во вторник, 10 декабря.

Из-за демонстраций и забастовки 5 декабря выручка в секторе торговле сократилась в среднем на 30%. Об этом сообщает AFP со ссылкой на торговую федерацию. Торговый союз Франции выпустил в пятницу коммюнике, в котором выразил «серьезную озабоченность», напомнив, что французская торговля за последний год уже сильно пострадала от движения «желтых жилетов».

Тем временем, забастовка продолжается и в пятницу. По сообщению оператора французских железных дорог (SNCF), отменены 90% скоростных поездов TGV, 70% региональных экспрессов. В столице по-прежнему полностью закрыты 10 из 14 веток метро. Вышли на линии только треть автобусов. Пробки в столичном регионе достигли рекордных 347 км.

В меньших масштабах продолжается забастовка во французских школах. Если в первый день протеста к акции присоединились более половины учителей. То в пятницу, по данным министерства образования, забастовщиков было не более 10%. О намерении поддержать «длительную» забастовку объявили в пятницу и профсоюзы студентов.

Забастовку поддержали также два профсоюза полиции. На сегодняшний день сотрудники МВД имеют так называемый «особый режим» выхода на пенсию, который также должен быть устранен с переходом на универсальную систему. Накануне французские полицейские получили письмо от главы МВД, который пообещал, что полицейских, работающих «в поле», реформа не затронет.