В выходные Франция осталась парализована забастовкой

Франция остается парализованной акциями протеста. К забастовке общественного транспорта, вызванной пенсионной реформой, добавились перекрытия магистралей из-за протестов транспортных компаний против роста цен на дизельное топливо. Кроме того, очередную акцию протеста проводит в субботу, 7 декабря, и движение «желтых жилетов».

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В Париже в эти выходные ожидаются сильные перебои общественного транспорта. По расписанию будут ходить только 1 и 14 ветки столичного метро, на которых курсируют автоматические поезда без машинистов. Остальные ветки останутся либо полностью, либо частично закрыты.

По заявлению столичного оператора общественного транспорта, компании RATP, в эти выходные на линии выйдет только треть автобусов. Более-менее регулярно будут ходить в эти выходные парижские трамваи. Только несколько часов в день будут курсировать пригородные экспресс-электрички (RER).

В компании SNCF — операторе французских железных дорог — сообщили в субботу утром, что планируется отменить от 85% до 90% скоростных поездов TGV, региональных и пригородных электричек по всей Франции. Напротив, Генеральная дирекция гражданской авиации сообщила в субботу, что на эти выходные не планируется отмены внутренних и международных авиарейсов.

Со сложностями в передвижении столкнутся также и те, кто передвигается на автомобилях. Европейская организация автоперевозчиков проводит в эту субботу во Франции акцию протеста против роста цен на дизельное топливо. Блокада автомагистралей и так называемая операция «улитка» затронет 11 регионов страны.

Наконец, очередной «субботник» «желтых жилетов» при поддержке профсоюзов пройдет 7 декабря в разных городах Франции. Самая многочисленная демонстрация должна ожидается в Париже. Шествие пройдет от министерства экономики и финансов на набережной Берси до площади Порт-де-Версаль на юго-западе Парижа.