В Мали французский солдат получил тяжелые ранения при взрыве мины

Утром 7 декабря французская бронемашина подорвалась на кустарной мине недалеко от города Гао в Мали. В результате взрыва французский солдат получил тяжелые ранения. В ближайшие часы его должны отправить на родину. Об этом RFI сообщили в Генштабе вооруженных сил Франции.

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В Генштабе отметили, что взрыв произошел в ходе операции недалеко от границы с Нигером и Буркина-Фасо.

В рамках антиджихадистской операции «Бархан» в Сахеле задействованы четыре с половиной тысячи французских военнослужащих. В этом регионе с 2013 года, когда началась операция «Сервал» (предшественница «Бархана»), погибли более 40 французских военных.

25 ноября в результате столкновения двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных.