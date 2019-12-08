Во Франции на телемарафоне собрали почти 75 млн евро на борьбу с редкими заболеваниями

На очередном благотворительном телемарафоне во Франции собрали почти 75 миллионов евро на борьбу с редкими заболеваниями. Окончательная сумма, наверняка, окажется выше

Во Франции на очередном — 33-м — ежегодном благотворительном телемарафоне Téléthon телезрители пообещали передать 74,6 миллионов евро на исследования редких заболеваний. Это на пять миллионов больше, чем в прошлом году, когда благотворительную акцию в некотором смысле потеснили акции «желтых жилетов».

Реклама Читать далее

Téléthon во Франции проводят с 1987 года. Этот 30-часовой благотворительный марафон организует Французская ассоциация против миопатий (L’Association française contre les myopathies, AFM). В этом году по итогам 30 часов на счетчике телепрограммы значилось 74 569 212 евро. Это та сумма, которую телезрители пообещали передать на благотворительность. Но конечный результат, наверняка, окажется выше: пожертвования можно отправлять до пятницы на официальном сайте акции и по номеру 36.37.

«30 лет назад не было ничего. У большинства редких заболеваний даже не было названий. (…) Я хочу сказать французам, насколько я им благодарна за их щедрость и верность», — заявила председательница AFM-Téléthon Лоранс Тьенно-Эрмен. В рамках благотворительного марафона разные мероприятий организовали в 12 с половиной тысячах французских коммун (то есть в каждой третьей).

В 2018 году из-за «субботника» «желтых жилетов» ряд мероприятий Téléthon в разных городах Франции отменили. Тогда на счетчике программы значилось менее 70 миллионов евро.

В этом году благотворительный марафон тоже прошел в напряженной социально-политической обстановке — на фоне всеобщей забастовки против пенсионной реформы. Забастовка, впрочем, не помешала провести телепрограмму. Отменили только «Марш редких болезней» (Marche des maladies rares) в Париже, в котором должен был участвовать актер Жан-Поль Рув — лицо Téléthon 2019.

В 2017 году в ходе Téléthon было собрано более 75 миллионов евро. Конечная сумма с учетом все пожертвований составила 89 миллионов. Все пожертвования на Téléphon освобождаются от налогов на 66%.