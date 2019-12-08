В Париже и Монпелье прошли акции в защиту климата

В воскресенье, 8 декабря, в Монпелье и Париже прошли демонстрации против изменений климата. В этот день по инициативе экологических ассоциаций Франции и Бельгии ежегодно проводят Всемирный день климата.

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В Монпелье в марше приняли участие около тысячи человек. Колонну возглавили дети с плакатом «Граждане за климат». По маршруту демонстрации активисты подбирали окурки, которые они собрали в бутылки и отправили на переработку. Организаторами марша выступили Greenpeace, WWF, Фонд Николя Юло.

В Париже около сотни демонстрантов прошли от площади Данфер-Рошро до министерства экономики и финансов в Берси. Утром 8 декабря активисты ассоциации Action Non Violente COP21 на площади Трокадеро провели акцию, держа в руках сто перевернутых портретов президента Эмманюэля Макрона, вынесенных из мэрий французских коммун. Таким образом они выразили протест против «бездействия правительства в области климата и социальной справедливости».

Акции во Франции прошли через неделю после старта в Мадриде 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25). Конференция продлится до 13 декабря. В конференции участвуют представители 196 стран, подписавших Парижское соглашение по климату, в том числе около 40 глав государств и правительств.