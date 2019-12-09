Во Франции начался пятый день всеобщей забастовки

Во Франции пятый день продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. Агентство AFP называет начавшуюся неделю «испытанием огнем» для правительства. Забастовка продолжится как минимум до среды, 11 декабря. В этот день премьер-министр Эдуар Филипп должен «полностью» представить проект спорной пенсионной реформы.

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В Париже в этот понедельник, 9 декабря, по-прежнему практически не работает метро. По расписанию продолжают ходить лишь полностью автоматизированные 1 и 14 ветка столичного метро. Закрыты 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 и 13 ветки. 7,8 и 9 ветки работают лишь в часы пик и на определенных отрезках маршрутов.

На линии выйдет половина автобусов, заявили в компании-операторе столичного общественного транспорта RATP. В часы пик также частично работают пригородные поезда RER.

В стране по-прежнему почти полностью заблокировано железнодорожное сообщение. В компании SNCF — операторе французских железных дорог — сообщили в понедельник об отмене от 85% до 90% скоростных поездов TGV, а также большей части региональных и пригородных поездов по всей Франции.

В SNCF опубликовали призыв к пассажирам, у которых есть такая возможность, не приезжать на вокзалы из-за угрозы давок.

Из-за перебоев с транспортом многие жители Франции пересели за руль. Утром в понедельник в регионе Иль-де-Франс образовались пробки протяженностью 620 км.

На вторник во Франции намечена новая массовая акция протеста профсоюзов.

Причина протеста — радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Макроном. Власти намерены изменить принцип начисления пенсий и перейти к системе пенсионных баллов.