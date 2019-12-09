Во Франции начался суд над дядей сирийского президента Рифатом аль-Асадом

В понедельник, 9 декабря, в Париже открылись слушания по делу о незаконно приобретенной недвижимости на сумму в несколько десятков миллионов евро, принадлежащей дяде сирийского президента Рифату аль-Асаду. Главный обвиняемый в суде не присутствует.

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82-летний Рифат Асад является младшим братом бывшего президента Сирии Хафеза аль-Асада. Его даже долгое время считали возможным преемником, пока в 1983 году он не предпринял попытку государственного переворота. После этого Рифат был выслан из Сирии и фактически отстранён от политической жизни в стране, хотя номинально сохранял ряд политических постов до 1998 года.

Несмотря на то, что до попытки переворота Рифат занимал должность вице-президента, во Франции его долгое время считали оппозиционером кровавому режиму своего брата Хафеза, а затем и его сына Башара. В 1986 году его наградили орденом Почетного легиона «за заслуги» перед Францией.

Долгое время Рифат Асад жил во Франции, где создал большую «империю недвижимости», как говорят сегодня его обвинители. В сентябре 2013 года ассоциация Sherpa и французское отделение Transparency International, занимающиеся борьбой с коррупцией, подали в суд, требуя расследовать происхождение частного особняка и нескольких квартир в привилегированных кварталах Парижа, а также имения в 45 гектаров вблизи французской столицы.

Следствие длилось несколько лет, в ходе которого Рифату Асаду было предъявлено обвинение в отмывании денег в составе преступной группировки, в уклонении от уплаты налогов и в растрате государственного имущества между 1984 и 2016 годами.

До того, как обосноваться во Франции, Рифат-аль-Асад проживал в Швейцарии, а после начала предварительного расследования французской полиции, он переехал Великобританию. За все годы, проведенные в Европе, он, его семья (дети и четыре официальные супруги) и многочисленная свита (около двухсот человек) скупили огромное количество недвижимости, что вызвало подозрения у правоохранительных органов разных стран.

Так, в Париже ему принадлежат два особняка, около сорока квартир и замок в департаменте Валь-д’Уаз, а также конный завод там же. Всю эту недвижимость во Франции оценивают в 90 миллионов евро, к которым можно прибавить еще 10 миллионов, полученных от продажи недвижимости. Все имущество записано на счета подставных компаний, открытые в банке Гибралтара. На время следствия эти счета были заморожены, сообщает агентство France-Presse.

Еще больше владений у Рифата Асада в Испании. Местная полиция оценивает его недвижимость (около 500 объектов) на сумму в 691 миллион евро. Там ему тоже грозит процесс, большинство его владений опечатаны.

Во Франции следствие ведет знаменитый следователь Рено Ван Римбек, известный, например, по делу нефтяной компании Elf, по делу о продаже фрегатов в Тайвань или нашумевшему делу Клирстрим, а также по делу о нелегальном финансировании Республиканской партии. Рено Ван Римбек считает, что деньги, на которые была приобретена недвижимость бывшего высокопоставленного сирийского чиновника, были украдены у сирийского же государства. По версии самого Рифата Асада, он получал «постоянную и крупную» финансовую помощь от наследного принца, а затем монарха Саудовской Аравии Абдаллы вплоть до его смерти в 2015 году.

На сегодняшнем заседании подсудимый сообщил через адвокатов, что отрицает все выдвинутые против него обвинения. В настоящее время он проживает в Лондоне и имеет британское гражданство. Адвокаты Рифата Ассада в суде объяснили, что присутствовать на заседаниях их подзащитный не может из-за состояния здоровья.

Слушания в суде продлятся до 18 декабря.