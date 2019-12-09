Турция выслала во Францию 11 родственников джихадистов

Семьи джихадистов, бежавшие из деревни Багуз, в одном из курдских лагерей на северо-востоке Сирии.

Четыре француженки и семеро их детей, задержанных в Турции после побега из сирийского лагеря, были высланы во Францию. Дипломатический источник подтвердил агентству AFP в понедельник, 9 декабря, что все 11 человек уже прибыли во Францию.

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Турция со своей стороны объявила в понедельник о продолжении «высылки боевиков-террористов». «В рамках этой операции были высланы 11 граждан Франции», — говорится в заявлении МВД Турции, которое приводит AFP. Источник агентства уточнил, что они вылетели во Францию в понедельник утром.

С 2014 года между Парижем и Анкарой действует соглашение о полицейском сотрудничестве, которое позволяет властям Франции задерживать возвращающихся из Сирии через Турцию джихадистов.

Портал francetvinfo отмечает, что четыре высланных женщины находились в международном розыске. Двое из них были помещены под стражу по прибытию во Францию. В отношении еще двоих действовало постановление об аресте. Они должны быть допрошены следователем для предъявления обвинений. Все дети будут переданы социальным службам.

По данным источника агентства, эти женщины сбежали из одного из сирийских лагерей, находящегося под контролем курдов, и были задержаны турецкими властями.

Власти Франции отказываются по собственной инициативе возвращать в страну арестованных в Сирии и Ираке французских джихадистов и их родственников. Исключение делается только для детей-сирот.

По данным AFP, в лагерях на северо-востоке Сирии остаются около 300 жен и детей французских джихадистов.