Лидера французских крайне левых приговорили к трем месяцам тюрьмы условно

Жан-Люка Меланшона приговорили к трем месяцам тюрьмы условно за неповиновение власти при обыске в штаб-квартире партии «Непокорная Франция»

Суд парижского пригорода Бобиньи приговорил лидера французской крайне левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона к трем месяцам тюрьмы условно и 8000 евро штрафа за неповиновение власти при обыске в штаб-квартире партии в октябре 2018 года. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает AFP.

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Таким образом судья удовлетворил ходатайство прокурора, потребовавшего приговорить политика к трем месяцам условно и 8000 евро штрафа.

Соратники Жан-Люка Меланшона, присутствовавшие при обысках, — депутат Бастьен Лашо, евродепутат Манюэль Бомпар, глава ассоциации «Эра народа» Бернар Пинероль и пресс-секретарь партии Мюрьель Розенфельд также были приговорены к штрафам в размере от двух до семи тысяч евро.

Обыски в офисе «Непокорной Франции», а также в квартирах лидеров партии прошли в связи с расследованиями о трудоустройстве помощников депутатов в Европарламенте и финансировании предвыборной кампании Меланшона в 2017 году.

На видео, снятых журналистами, видно, как лидер французских крайне левых призывает сторонников выломать дверь, чтобы прорваться в помещение, где идет обыск. Кроме того, политик толкнул представителя прокуратуры и полицейского, который попытался воспрепятствовать его действиям.

После обысков Меланшон обвинил власти Франции в политическом преследовании.