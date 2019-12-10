Путину — козырь, Зеленскому — «утешительный приз»: что пишут о «нормандском» саммите во Франции

Переговоры в так называемом «нормандском» формате завершились поздно вечером в понедельник, 9 декабря. Как считает французская пресса, главным итогом саммита для Эмманюэля Макрона стала сама первая встреча Путина и Зеленского. Однако, по мнению журналистов, российскому лидеру удалось отстоять позиции России, а Макрон и Меркель смотрели на Зеленского едва ли не снисходительно.

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Владимир Зеленский сел перед Владимиром Путиным под треск вспышек, а после медленно поднял бокал с водой. То ли от жажды, то ли от продолжающейся нервозности. Его коллега из России (Владимир Путин — RFI) с улыбкой пригласил его повернуться к фотографам.

Что творилось в голове 41-летнего актера, который стал президентом Украины, когда тот садился за стол в Елисейском дворце с главой Кремля под взглядом Ангелы Меркель и хозяина встречи Эмманюэля Макрона?

Увидеться и переговорить — уже прогресс, говорили хором представители всех делегаций. «Мы вернули динамику (переговорам)», — сказала Ангела Меркель. Но конкретные результаты ограничились лишь гуманитарными и военными сферами, а главная тема разногласий — контроль над восточной границей Украины и разоружение сепаратистов — будут обсуждать на следующем «нормандском» саммите через четыре месяца. «Ощутимые результаты», но не «идеальное решение», признал президент Франции.

В политическом плане Украина и Россия остаются непримиримы. Президент Зеленский не смог поменять порядок действий, закрепленный в минских соглашениях. Он настаивал на том, чтобы Украина вернула себе контроль над границей до проведения местных выборов. Это исключено, а выборы остаются лишь гипотетическими.

Во время пресс-конференции Эмманюэль Макрон подчеркнул «мужество и решимость» в действиях Владимира Зеленского с момента выборов в апреле. Но это — утешительный приз. Пока Зеленский говорил, канцлер Меркель и французский президент смотрели на него доброжелательными взглядами. Так, словно их едва ли обманула та сцена, которая только что разыграли перед ними. Владимир Путин не уступил ничего значительного.

Для Елисейского дворца этот саммит был первым испытанием новой политики в отношении России. Эта страна «больше не враг», но «остается угрозой и одновременно партнером по некоторым вопросам», как заявил Макрон на недавнем саммите НАТО.

Лидеры «нормандской четверки» во время пресс-конференции Reuters/Charles Platiau

Le Figaro: «Потепление, но не мир»

Для французской дипломатии, которая вложила много усилий в подготовку этого саммита, была важна фотография. Особенно если это снимок рукопожатия Зеленского и Путина. Но помимо нескольких символических мер, к примеру, нового обмена пленными, саммит в «Нормандском формате» не позволит нормализовать ситуацию на востоке Украины. Это не в интересах Владимира Путина. Да, Донбасс стоит ему дорого, и он хотел бы добиться снятия санкций. Но для него Донбасс — еще и важный рычаг.

Как только Владимир Путин освоился в Кремле, он беспрерывно пытался увеличить влияние России в регионе. Последняя иллюстрация путинского проекта, который волнует Европу — возможная интеграция с Беларусью.

С минскими соглашениями открытая война на востоке Украины превратилась в затянувшийся конфликт, который идет на руку политике Путина. Но если ситуация в Донбассе улучишится, хозяин Кремля потеряет свое главное орудие дестабилизации в Украине.

Россия не заинтересована в успехе Украины, ей не хотелось бы появления у ее границ государства, ориентированного на евроейскую демократическую модель. Для России это было бы зеркало, которое могло навести русских на всякие мысли.

Les Echos: «Украина остается картой в руках Владимира Путина»

Эмманюэль Макрон добился того, чего хотел: «требовательного, четкого и твердого диалога с Россией». На этом прогресс заканчивается. Проблемы в отношениях между Россией и Украиной далеки от урегулирования. И не только в вопросах Донбасса, но и в области экспорта газа из России в Восточную Европу.

Играя в лояльность по отношению к России, французский президент занял позицию, которая обычно отводилась Германии в отношениях между Россией и Восточной Европой. Но это похоже на хождение по канату.

Путин снова вышел победителем, как он сделал это в 2008 году во время российского вторжения в Южную Осетию. Украинский Донбасс — как Южная Осетия и Абхазия — останется его козырем в Европе.

Его амбиции не ограничиваются европейским континентом. Вывод американских войск с севера Сирии позволил ему усилить свое влияние в регионе. В будущем он надеется закрепить его, поддержав генерала Хафтара в Ливии. Но в геополитике ни одна победа не вечна…