Франция найдет легальный способ обойти санкции США против России

Министры экономики Франции и России Брюно Ле Мэр и Максим Орешкин в Москве, 10 декабря 2019 года

Франция намерена за полгода найти легальный способ для того, чтобы обойти некоторые американские санкции, которые мешают французским банкам инвестировать в Россию. Об этом заявил во вторник, 10 декабря, в ходе визита в Москву министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Он принял участие в заседании российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

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«В каждом амбициозном экономическом проекте встает вопрос финансирования. Мы выделили шесть месяцев на то, чтобы найти приемлемое инновационное решение, соответствующее международным нормам права», — заявил Брюно Ле Мэр в своем твиттере по итогам встречи со своим российским коллегой Максимом Орешкиным. При этом министр не уточнил, о каком именно «инновационном решении» идет речь.

«Эмманюэль Макрон сделал стратегический выбор в пользу России. Вместе с Максимом Орешкиным мы хотим распространить это решение на экономическую сферу. Мы работаем над новыми совместными проектами по зеленой экономике, здравоохранению и искусственному интеллекту», — написал Ле Мэр.

«@EmmanuelMacron сделал стратегический выбор в пользу 🇷🇺. Вместе с Максимом Орешкиным мы хотим распространить это решение на экономическую сферу. Мы работаем над новыми совместными проектами по зеленой экономике, здравоохранению и искусственному интеллекту» @BrunoLeMaire https://t.co/kHHo3HrUIg — France en Russie (@FranceEnRussie) December 10, 2019

Как сообщает AFP, французский министр отметил, что пока «каждый амбициозный проект упирается в проблему финансирования», связанную с американскими санкциями.

По итогам заседания СЕФИК Брюно Ле Мэр и Максим Орешкин подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования, сообщает РИА Новости.

Как напоминает AFP, Франция остается крупнейшим в России иностранным работодателем. Среди главных проектов французского бизнеса в России — проект компании НОВАТЭК по строительству завода сжиженного газа на Ямале, в финансировании которого участвует французская Total. Для этого проекта необходимы инвестиции французских банков, которые пока сталкиваются с американскими санкциями.

Накануне приезда в Москву Брюно Ле Мэр заявил агентству ТАСС, что его «визит вписывается в контекст обновления отношений между Россией и Францией, импульс которому придал президент Эмманюэль Макрон».

Визит министра экономики Франции в Москву состоялся на следующий день после проведения в Париже четырехстороннего саммита в «нормандском формате».