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Шестой день забастовки во Франции — девять линий парижского метро остаются закрыты

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Пассажиры, пытающиеся войти в пригородный поезд на Северном вокзале Парижа, 10 декабря 2019.
Пассажиры, пытающиеся войти в пригородный поезд на Северном вокзале Парижа, 10 декабря 2019. REUTERS/Eric Gaillard
RFI

Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы, обещанной президентом Эмманюэлем Макроном. Во вторник, на шестой день забастовки, в стране пройдет новая масштабная акция протеста профсоюзов.

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В парижском регионе по-прежнему наблюдаются серьезные перебои с транспортом. Девять линий столичного метро остаются закрыты, движение автобусов обеспечено лишь на четверть, объявили в компании-операторе парижского общественного транспорта RATP.

Ситуация вряд ли изменится до вечера среды, 11 декабря. Профсоюзы проголосовали за продолжение забастовки как минимум до этого дня. В профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ) заявили о вероятном продолжении забастовки до пятницы, 13 декабря, включительно.

В компании-операторе французских железных дорог SNCF заявили об отмене 80% скоростных поездов TGV и региональных Transilien. «Ситуация останется  сложной до конца недели», — заявил в комментарии радиостанции France Info представитель компании Ален Кракович.

Французский авиаперевозчик Air France отменил во вторник 25% внутренних и 10% среднемагистральных рейсов.

Кроме того, во вторник вновь бастуют французские учителя. По данным министерства образования, ожидается, что в забастовке примут участие 12,5% учителей — против более 50% в минувший четверг.

Профсоюзы надеются, что протесты в «черный вторник» станут такими же массовыми, как в «черный четверг», 5 декабря, когда на улицы по всей стране вышли 800 тысяч человек, по данным МВД (1,5 млн, по данным профсоюза ВКТ).

Организаторы акции уже объявили о том, что, если понадобится, проведут новую протестную манифестацию в четверг, 12 декабря.

Лидеры профсоюзов надеются заставить власти отказаться от проекта радикальной пенсионной реформы. Ее суть заключается в переходе от 42 существующих сегодня специальных режимов к универсальной пенсионной системе начиная с 2025 года.

Окончательный проект реформы премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит в среду, 11 декабря. Во вторник, накануне выступления главы правительства экономическое издание Les Echos со ссылкой на неназванный источник сообщает, что реформа, возможно, коснется лишь тех, кто родился после 1975 года.

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