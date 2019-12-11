Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в среду, 11 декабря, представил реформу пенсионной системы. Правительство решило не идти на уступки профсоюзам, которые ответили на действия властей одной из крупнейших забастовок за последние десятилетия. Как заявил Филипп, многочисленные пенсионные режимы заменит «универсальная система», в которой политики и разносчики пиццы будут подчиняться одному и тому же закону.

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Основные пункты новой французской пенсионной системы:

1. Пенсионный возраст останется неизменным. Французы смогут выходить на пенсию в 62 года. При этом правительство введет так называемый «возраст равновесия»: если сотрудник перестанет работать до 64 лет, выплаты будут меньше, а если после — то пенсия вырастет.

2. Правительство отменит 42 специальных пенсионных режима, которые позволяли представителям ряда профессий прекращать свою карьеру раньше остальных. Теперь пенсии депутатов, адвокатов и работников железных дорог будут высчитываться по единым правилам.

3. Пенсии будут высчитываться не по отработанным триместрам, а по баллам. Их стоимость будет индексироваться ежегодно. «Золотое правило, которое будет закреплено в законе — стоимость балла не будет снижаться», — отметил Эдуар Филипп.

4. Полицейские, спасатели и военные сохранят право досрочного выхода на пенсию.

5. Минимальный размер пенсии для тех французов, которые отработали «полную» карьеру, составит 1000 евро. В будущем она будет равняться 85% минимального размеры оплаты труда

6. Новая пенсионная система коснется только тех, кто родился после 1975 года.

«Эта реформа — не битва. Я не хочу, чтобы в сегодняшней раздробленной Франции […] началось противостояние (политических) сил», — подчеркнул Эдуар Филипп.

Французский парламент может рассмотреть пенсионную реформу в конце февраля 2020 года.