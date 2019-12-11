Это «насмешка»: во Франции после анонсов премьера продолжатся забастовки против пенсионной реформы

После того, как днем в среду, 11 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил основные контуры пенсионной реформы, лидеры профсоюзов объявили о том, что не удовлетворены количеством и качеством «уступок». Профсоюзные деятели пообещали продолжить забастовку. О готовности присоединиться к бастующим объявил и Лоран Берже, генсек Французской демократической конфедерации труда (CFDT) — одного из двух крупнейших профсоюзов страны. До сих пор CFDT в целом поддерживал реформу.

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«Как вы знаете, для CFDT есть красная черта в этой реформе» — это то, что она не должна подразумевать «требование к работникам трудиться дольше», — заявил Лоран Берже в интервью France Presse. — И вот «эта красная черта перейдена»: теперь, после выступления премьер-министра, «мы знаем, что „стандартный“ пенсионный возраст будет 64 года» (вместо нынешних 62).

Берже объявил о немедленном созыве национального бюро CFDT, которое должно решить, «какие акции предпринять в ближайшие дни и недели».

Еще резче на анонсы премьер-министра отреагировал глава второго крупнейшего профсоюза — «Всеобщей конфедерации труда» (CGT), которая бастовала против реформы с первого дня протестов, с 5 декабря. «Мы совершенно не удовлетворены объявленными правительством мерами», — заявил генсек CGT Филипп Мартинез, назвавший предложения премьера «насмешкой над теми, кто сегодня сражается» (против реформы) и в целом над мнением общества, которое, «очень негативно относится к реформе».

О намерении «усилить мобилизацию» своих активистов против реформы объявили и в профсоюзе «Рабочая сила» (FO).

Еще до выступления премьер-министра, представители CGT, FO и еще нескольких профсоюзов объявили, что новые акции протеста могут состояться на следующий же день, 12 декабря, затем — в выходные, 13-го и 14-го. И, наконец, на вторник, 17 декабря, запланирована общенациональная забастовка.

Напомним, в первый день общенациональной забастовки, 5 декабря, на улицы страны, по данным МВД, вышло 806 000 человек (1,5 млн, по данным профсоюза CGT).

Во второй общенациональной акции, которая состоялась 10 декабря, по официальным данным, приняли участие 339 000 манифестантов (885 000, по данным CGT).

4 декабря газета Figaro опубликовала результаты социологического исследования, которое показало, что 68% французов считают требования протестующих против пенсионной реформы «обоснованными».

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