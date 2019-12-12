Во Франции тысяча полицейских может взять больничный в знак протеста против пенсионной реформы

Во Франции около тысячи полицейских, служащих в специальном отряде полиции (CRS), могут взяли больничный в знак протеста против пенсионной реформы. Как сообщила в четверг, 12 декабря, радиостанция Franceinfo со ссылкой на профсоюзы, сотрудники полицейского спецназа массово записались на приемы к врачам.

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Для служащих французской полиции, которые не имеют право участвовать в забастовке, больничные являются одним из немногих способов выразить свое несогласие с планами правительства.

Как отмечает Franceinfo, в некоторых отделах полиции на работу не вышли до 90% сотрудников. «Мои коллеги приняли решение провериться у врачей для того, чтобы показать свое физическое и моральное страдание, — рассказал Franceinfo Джесси Кастан, представитель полицейского профсоюза UNSA. — Мы устали, это можно видеть на наших лицах».

Выступающие против изменения пенсионной системы служащие специального отряда полиции планируют продолжать свои действия до того, как правительство не откажется от проведения реформы. «Есть ощущение, что французская полиция не двигается вперед, что мы теряем все, чего добились», — добавил Джесси Кастан.

Всего в специальном отряде полиции состоят около 13 тысяч человек. Их используют в том числе для обеспечения безопасности на акциях протеста, включая выступления профсоюзов и марши «желтых жилетов».

В среду, 11 декабря, нехватка полицейских из-за стихийных больничных поставила под угрозу проведение футбольного матча ПСЖ — Галатасарай в Париже. Специальные отряды полиции пришлось заменить на жандармов. В итоге встречу удалось провести, однако власти не смогли избежать стычек между турецкими и французскими болельщиками.

Подробнее о пенсионной реформе, которая привела к бессрочной забастовке во Франции.