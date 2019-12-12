Опрос: французы разделились во мнениях по поводу забастовки

Манифестация против пенсионной реформы в Париже, восьмой день забастовки, 12 декабря 2019.

Одна половина жителей Франции поддерживает всеобщую бессрочную забастовку, другая одобряет пенсионную реформу правительства, которая и стала причиной забастовки. Таков итог опроса общественного мнения, опубликованного в четверг, 12 декабря, французским телеканалом BFM-TV ровно через неделю после начала забастовочного движения.

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Каждый второй француз одобряет проект пенсионной реформы (50%), в то время как 49% относятся к нему отрицательно. 1% опрошенных заявляют, что еще не определились с мнением.

В то же время, 54% французов поддерживают забастовочное движение, но 51% говорит, что забастовку пора прекратить.

Что касается конкретных пунктов пенсионной реформы, то большинство опрошенных (81%) заявляют, что предложение правительства ввести минимальную пенсию в размере 1000 евро (при полном трудовом стаже) – это хорошая мера. Чуть меньше, 79%, одобряют предложение повышения пенсии на 5% для тех, у кого есть дети. Отмену специальных пенсионных режимов одобряют 70%. Именно этот пункт реформы вызвал наибольший гнев профсоюзов и привел к забастовке. Введение нового, «универсального» пенсионного режима для тех, кто родился после 1975 года, одобрили 63% опрошенных.

С другой стороны, большинство французов (54%) высказалось против предложения правительства повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет вместо нынешних 62 лет.

Кто виноват?

Как показал опрос общественного мнения, 41% французов считает, что в забастовке и в блокировке общественного транспорта по всей стране виноват президент Эмманюэль Макрон и его правительство. 28% полагают, что виноваты не сумевшие договориться с правительством профсоюзы. И 31% опрошенных думают, что ответственность одинаково лежит на обеих сторонах.

Опрос был подготовлен институтом общественного мнения Elabe в среду, 11 декабря, после того как премьер-министр Франции Эдуар Филипп озвучил программу пенсионной реформы.