Париж-2024: соревнования по серфингу пройдут на Таити

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже решил провести соревнования по серфингу на Таити, который является частью заморских территорий Франции. Как сообщает агентство France-Presse, оргкомитет рассматривал также несколько мест в Бретани и Новой Аквитании, однако склонился к выбору острова в 16 тысячах километров от Парижа. В национальном комитете утверждают, что столь удаленное место проведения соревнований позволит ограничить влияние Игр на окружающую среду, хотя и сильно сократит число зрителей.

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Как заявили организаторы, Таити выбрали, руководствуясь прежде всего интересами спортсменов. Как следует из данных исследования Météo France, заказанного Олимпийским комитетом, шанс поймать высокую волну там в пять раз больше, чем на побережье континентальной части Франции.

Ожидается, этот такой выбор позволит ограничить влияние игр на окружающую среду: по прогнозам организаторов, 12 часовых поясов, которые разделяют Францию с Таити, ради серфинга преодолеют только 1500 человек. Большинство из 48 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, проживают в Новой Зеландии или Австралии.

Как отмечают французские СМИ, лазурная вода у побрежья Таити позволит сделать серфинг одним из самых зрелещных видов Олимпийских игр gettyimages

Деревня Теахупоо, где будут проводится Олимпийские игры, известна одними из самых высоких в мире волн. Но именно поэтому с канидатурой Таити были согласны не все: сейчас профессиональные соревнования среди женщин там не проводятся. Организаторы заявили, что, вероятно, отведут для спортсменок те дни, когда высота волн будет ниже.